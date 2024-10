Michael Schumacher: tutto tace dopo le voci sulla presenza alle nozze di Gina. All'asta la sua ultima Ferrari F1

Un'altra Ferrari guidata da Michael Schumacher finisce all'asta, è la 248 F1 con cui Schumi corse nella parte centrale del Mondiale 2006 vincendo 5 gare. Intanto dopo le voci sulla presenza alle nozze della figlia Gina è calato di nuovo il silenzio sulle sue condizioni

L’appuntamento è per il mese prossimo, a Novembre. Ovviamente sarà Sotheby’s a battere all’asta l’ennesimo gioiello guidato da Michael Schumacher. Uno degli ultimi della sua straordinaria carriera in Ferrari. Si tratta della 248 F1 che ha corso la parte centrale del Mondiale 2006. Una delle tante e innumerevoli perle partorite in quegli anni d’oro dal reparto corse di Maranello che però non fu sufficiente per far vincere a Schumi il Mondiale numero 8 della carriera perso in volata contro Fernando Alonso in quello che fu l’ultima stagione del Kaiser con la tuta rossa. Cerchiamo di capire di più, quanto vale questa monoposto del cavallino rampante e perchè è così preziosa soprattutto per il mercato dei collezionisti.

Un’altra Ferrari di Schumacher all’asta: la 248 F1, un vero cimelio

La Ferrari 248, monoposto della stagione 2006 di Formula 1, di Michael Schumacher è stata messa all’asta ad un prezzo da capogiro. L’ultima Ferrari guidata da Michael Schumacher andrà all’asta il prossimo novembre a New York, da Sotheby’s. Si tratta del telaio numero 254, quinto degli otto costruiti per la stagione del 2006.

Fu la prima della generazione spinta dagli 8 cilindri al posto dei V10. Debuttò solamente in occasione del quarto Gran Premio della stagione, disputato a Imola, dopo la presentazione ufficiale al Mugello e i test pre-campionato svolti da Luca Badoer all’autodromo di Vallelunga.

All’asta la Ferrari 248 F1, telaio 254: Schumacher ci vinse 5 gare ma non bastò per il Mondiale

Come detto la Ferrari 248 F1, in particolare quella col telaio 254 che andrà all’asta il prossimo novembre, debuttò a Imola nel quarto Gran Premio della stagione 2006 e vinse molto, in totale 5 gare. Subito vincente appunto all’esordio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, poi bis al Gran Premio d’Europa al Nürburgring, tris negli Stati Uniti sulla mitica pista di Indianapolis, poker al Gran Premio di Francia a Magny-Cours e infine l’ultimo sigillo, per di più in casa di Schumi, nel GP di Germania a Hockenheim, ultima gara casalinga vinta da Schumacher.

Come tutti i tifosi della Ferrari e di Schumacher, e in generale gli appassionati di F1 sanno queste e altre vittorie non bastarono a Schumi per vincere quello che sarebbe stato l’ottavo titolo Mondiale che ad oggi lo metterebbe ancora davanti a Hamilton. Quella stagione ci fu un testa a testa con la Renault di Fernando Alonso. Schumi vincendo in Cina a due gare dalla fine completò la sua rimonta sullo spagnolo arrivando a pari punti a Suzuka.

Un GP del Giappone che la rossa e Schumi stavano dominando fino a pochi giri dalla fine quando il motore Ferrari si ruppe, cosa che non succedeva da tempo immemorabile. Michael fu costretto al ritiro, Alonso alle sue spalle vinse quella gara e poi il titolo in Brasile quando Schumacher si congedò per l’ultima volta dalla Ferrari con una grande rimonta dall’ultimo posto, a causa di una foratura, fino al 4° a suon di sorpassi memorabili.

Le caratteristiche della Ferrari 248 F1 di Schumacher all’asta

Motore posteriore, longitudinale, 8V 90°

Cilindrata totale 2398 cm3

Distribuzione bialbero, 4 valvole per cilindro

Alimentazione iniezione indiretta elettronica Magneti Marelli

Lubrificazione carter secco

Frizione multidisco

Telaio monoscocca in composito: nido d’ape con fibre di carbonio

Sospensioni anteriori indipendenti, quadrilateri trasversali, push-rod, molle a barra di torsione, ammortizzatori telescopici

Sospensioni posteriori indipendenti, quadrilateri trasversali, push-rod, molle a barra di torsione, ammortizzatori idraulici rotativi

Freni a disco, in carbonio

Cambio 7 rapporti + RM, elettroidraulico

Sterzo pignone e cremagliera con assistenza meccanica

Pneumatici anteriori 13”, Bridgestone

Pneumatici posteriori 13”, Bridgestone

Ferrari 248 F1 in vendita: base d’asta e i record delle Ferrari

Non è la prima Ferrari guidata da Schumacher ad essere stata messa all’asta. Nel 2022 fu infatti stata venduta la F2003-GA per 14,9 milioni di dollari. Un record che frantumò il precedente primato detenuto dalla F2001, che nel 2017 fu battuta per la cifra di 7,5 milioni di dollari. Lo scorso agosto è andata all’asta la F2001 B. Ancora non è chiaro a quanto potrebbe venire battuta all’asta di novembre: l’ultima guidata da Schumacher aveva raggiunto gli otto milioni di dollari, ma a differenza della 248 F1 era funzionante e non inattiva da oltre un decennio.

Come sta Schumacher: il giallo sulla presenza al matrimonio della figlia Gina

Le condizioni di salute di Michael Schumacher restano un mistero. Nei giorni successivi alle nozze di Gina Maria Schumacher con Iain Bethke si sono rincorse, soprattutto sui media tedeschi rumors della possibile, per alcuni probabile, per altri sicura, presenza di Michael Schumacher al matrimonio della figlia.

Se fosse stato davvero così però si sarebbe trattato della prima presenza in pubblico da quasi 11 anni a questa parte dopo quel maledetto giorno dell’incidente di Meribel che ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher e della sua famiglia.

A spegnere qualsiasi entusiasmo sulle reali possibilità che Michael Schumacher fosse presente, in un modo o nell’altro, in quella cerimonia, ci ha pensato Jussi Posti, responsabile di neurochirurgia e lesioni cerebrali traumatiche presso l’ospedale universitario di Turku in Finlandia, in una dichiarazione al quotidiano Iltalehti, il neurochirurgo ha escluso quasi tassativamente che le condizioni di Schumacher dopo l’incidente sciistico del 2013, potessero consentirgli anche solo di affrontare un viaggio così complesso in Spagna dalla Svizzera, dove risiede da quando fu dimesso dalle strutture sanitarie post incidente.