Bagnaia sapeva già che avrebbe vinto. Martin: non potevo fare stron..Rischi controllati

Pecco con la coscienza a posto per aver dato tutto, il leader della classifica soddisfatto della sua corsa, Bastianini incredulo per il suo risultato

Il sogno resta in tasca: missione compiuta per Bagnaia che vince la Sprint Race di Barcellona e tiene aperto il mondiale. Il pilota Ducati ha chiuso davanti a Bastianini che ha sorpassato Jorge Martin – terzo – all’ultimo giro. Resa dei conti rimandata nell’ultima gara stagionale di domenica alle 14. Il madrileno ha ancora un vantaggio di 19 punti sul rivale e gli basterà conquistare 7 punti per laurearsi campione (ovvero il 9° posto).

Bagnaia annulla secondo match point

Pecco ha annullato il secondo match point a Martin (dopo quello avuto a Sepang) vincendo la Sprint Race di Barcellona ma ha anche sfatato un tabù perchè il distacco attuale con Jorge è frutto proprio delle deludenti prestazioni nelle Sprint: in gara è sempre andato meglio Bagnaia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A fine corsa Pecco è soddisfatto e con la coscienza a posto: “Tra le varie gare fatte è stata la più facile come ritmo, sapevo che Jorge non poteva rischiare e non avevo bisogno di spingere forte, così ho controllato, il mio l’ho fatto e domani quel che sarà sarà, più di così non si poteva fare. Siamo entrati alla 1 e non avendo preso le misure venerdì non sapevo come affrontarla, mi sono sfilati davanti ma alla 2 mi sono rifatto. Ho usato la gomma dura senza averla provata prima, è sempre un rischio ma quando ho visto le Honda andar bene stamane con la dura ho capito che era la scelta giusta. Ringrazio Enea che ha superato Martin, avere 19 punti di gap anzichè 21 è sicuramente meglio ma anche lui aveva le motivazioni per far bene”.

Martin è stato calcolatore

In mattinata Martin era apparso nervoso: “Vero ma ora sono più tranquillo, in gara ho dato tutto. Sono partito bene ma Pecco è stato incredibile, non me l’aspettavo. Più di così non potevo chiedere a me stesso, ci aspetta ora domani una gara lunga ma ho fatto il possibile”. Martin è stato lucido a non rovinare tutto alla fine nel duello con Bastianini: “Dovevo controllare i rischi, non potevo fare stron..Enea ha fatto una gara incredibile. La scelta della gomma media davanti è stata facile, loro hanno rischiato e gli è andata bene”.

Bastianini ancora non si capacita della partenza sprint

Entusiasta Enea Bastianini che partiva dall’ottava casella ed ha chiuso con un clamoroso secondo posto: “Gara fantastica, ancora non mi capacito della partenza, dai, sono molto contento: è stato sicuramente un podio inaspettato. Su questo rettilineo lungo la scia fa tanto perciò mi ritrovavo sempre Martin vicino. Per domani scegliere la soft sarebbe rischioso, dobbiamo valutare e parlarne con gli altri”.