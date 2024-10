MotoGP: come stanno Bezzecchi e Vinales dopo la paurosa caduta di Phillip Island, le immagini. Pure Acosta ko

Tantissime cadute nella Sprint Race del GP di Australia a Phillip Island: spaventoso tamponamento di Bezzecchi a Vinales, i due portati al centro medico, brutto high side per Acosta, le loro condizioni

Per un attimo si è temuto il peggio. Immagini spettacolari quanto pericolose quelle del tamponamento di Marco Bezzecchi a Maverick Vinales a tre giri dalla fine della Sprint del Gran Premio d’Australia. Entrambi i piloti sono finiti per terra nella ghiaia della via di fuga. Ed entrambi sono stati portati al centro medico per le cure del case, addirittura in barella il Bez che poi è stato trasportato all’ospedale di Melbourne. Anche Pedro Acosta caduto pure lui nel finale se l’è vista brutta. Proviamo a fare un check generale.

Gp Australia, Bezzecchi tampona Vinales, paura a Phillip Island

Al 12° giro della Sprint Race del Gp di Australia cuore in gola per tutti gli appassionati, a casa e a Phillip Island. A pochi giri dal traguardo Marco Bezzecchi appena superato da Maverick Vinales ha tamponato lo spagnolo dell’Aprilia, in fondo al lungo rettilineo d’arrivo, ad una velocità in frenata partendo da circa 350 km orari.

Forse risucchiato dalla scia della moto di Maverick, forse disturbato dal forte vento, o più semplicemente sbagliando il punto di frenata, Marco è finito addosso all’incolpevole Vinales. Entrambi sono rotolati violentemente nella ghiaia. L’impatto tra le due moto e la dinamica poi della caduta ha spaventato parecchio così come i corpi immobili, dei due piloti nei primi istanti. Poi Vinales si è rialzato sulla scia dell’adrenalina e ha rivolto il dito medio al Bez colpevole del tamponamento. Bezzecchi ci ha messo un po’ a rialzarsi, dei due quello che ha avuto la peggio.

Come stanno Bezzecchi e Vinales dopo la caduta

Messo in sicurezza con una barella dai commissari di pista, dopo le prime cure del caso al centro medico per precauzione Bezzecchi è stato portato all’ospedale di Melbourne per sottoporsi a una tac, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Da comunicazione della stessa Aprilia, “Maverick Viñales a seguito dell’incidente con Bezzecchi è stato portato al centro medico dove è stato visitato. A seguito di una contusione al gomito destro non sono state riportate fratture. Possibile un accertamento ecografico prudenziale”.

Anche Pedro Acosta ko, come sta lo spagnolo

E non finisce mica il cielo, e nemmeno le cadute, davvero tante a Phillip Island, anche nelle altre categorie Moto2 e Moto3. Oggi nella Sprint della MotoGP sono andati giù Zarco, Binder, l’idolo di casa Jack Miller ma quello messo peggio, oltre Bezzecchi e Vinales, è Pedro Acosta.

Lo spagnolo del team GasGas-KTM è finito a terra pesantemente dopo un brutto high-side all’undicesimo giro mentre si trovava in 11°. Secondo quanto comunicato ufficialmente dal team, “niente di rotto secondo il controllo medico, nonostante un po’ di dolore alla spalla. Dovrà fare un altro controllo domani mattina prima della gara”.

