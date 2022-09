27-09-2022 12:18

La MotoGP sbarca in Kazakistan a partire dal 2023: “La regione – sottolinea una nota degli organizzatori – diventerà una nuova meta per la MotoGP che continua a espandersi in tutto il mondo coinvolgendo nuovi mercati e tifosi”.

Il Kazakistan diventerà il 30° Paese a ospitare un GP: la tappa potrebbe essere prevista per il 9 luglio.