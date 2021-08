MotoGP, Dixon: "Il debutto sarà difficile, cercherò di divertirmi"

Forse gli tremeranno un pò le gambe, non certo i polsi, ma Jake Dixon non si scorderà facilmente il prossimo weekend. Venerdì infatti salirà per la prima volta su una MotoGp e lo farà nel Gp di casa, a Silverstone. Il Team Petronas ha scelto lui per salire sulla M1 di Morbidelli, e per lui sarà un’occasione unica e complicata.

Dixon avrà poco tempo per imparare a come gestire la Yamaha per di più su una pista tecnica e veloce.

“Questo fine settimana sarà difficile, salterò su una MotoGp per la prima volta nel mio Gran Premio di casa, ma non vedo l’ora. E’ sempre emozionante correre in casa, ma quest’anno sarà ancora più speciale. Il supporto dei tifosi è sempre incredibile, adoro la pista e penso che sarà una grande esperienza. Avere un grande pubblico e conoscere il circuito mi aiuteranno davvero questo fine settimana, anche se ovviamente non sto cercando un risultato particolare, ho solo intenzione di uscire e divertirmi.”

OMNISPORT | 24-08-2021 12:06