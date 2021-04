MotoGp, Doha: sorpresa Quartararo, delusione Ducati e Rossi

A Doha, nel secondo GP stagionale, ha la meglio un fantastico Quartararo. Podio completato da Zarco e Martin. Peccato per le Ducati e Bagnaia, male Rossi e gli altri italiani.

Parte benissimo Jorge Martin dalla prima posizione, mantenendosi in testa e provando ad allungare fin da subito sugli inseguitori. Secondo Zarco, terzo Espargaro. Parte male Bagnaia con la Ducati, riuscendo però dopo 3 giri a essere il primo a scendere sotto l’1′,55”, mentre Valentino Rossi non riesce al via a recuperare posizioni e rimane stabile in 21esima posizione.

Si infiamma la gara con Rins, che prima supera Espargaro e poi Zarco, piazzandosi dietro al solo Martin. Il francese però non ci sta e in staccata risponde al pilota spagnolo riprendendosi il secondo posto. A 15 giri dal termine Bagnaia si piazza quinto superando il campione del mondo Mir. Settimo Miller, compagno del pilota italiano in Ducati. Lontani ancora Morbidelli (12esimo), Rossi, Bastianini e Petrucci.

Gara avvincente, con i primi sei vicini e distanti pochi decimi di secondo. Le Ducati sono vive e anche Miller supera Mir ed Espargaro, che dopo una bella partenza non riesce a tenere il ritmo degli avversari perdendo varie posizioni. A 10 giri dal termine, Bagnaia ha la meglio su Rins ed entra in zona podio.

Miller e Mir la combinano grossa, dandosi una spallata e perdendo posizioni. Entrambi rischiano la caduta, gesto di stizza dei due piloti che si scambiano gesti e parole. Nessuna sanzione per il contatto. A 8 giri dal termine, Bastianini e Morbidelli lottano per la 12esima piazza, Rossi è 18esimo.

Errore grave di Pecco Bagnaia: dopo aver perso e ripreso subito la terza posizione, stacca largo in curva e retrocede in sesta posizione. Ne approfitta Quartararo, che a 4 giri dalla fine supera anche Zarco e Martin, diventando leader a sorpresa. Bravo anche Vinales, che si piazza terzo rubando il posto a Zarco.

Il francese però reagisce e si ripiazza terzo, superando alla fine anche Martin. Allunga invece Quartararo che va a vincere in solitaria. Rins e Vinales davanti alle Ducati di Bagnaia(6°) e Miller(7°). Male gli altri italiani: 11esimo Bastianini, 12esimo Morbidelli e solo 16esimo Rossi. Petrucci chiude 19esimo.

