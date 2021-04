MotoGp: "Rossi è finito", bordata dall'ex campione del mondo

Alla vigilia della seconda gara del Motomondiale, ancora in Qatar, non si placano le polemiche sul 12° posto all’esordio del Mondiale MotoGp 2021 di Valentino Rossi. C’erano tante aspettative sulla nuova stagione del Dottore, aumentate dal quarto posto in qualifica e puntualmente deluse dall’esito della gara. I giudizi negativi si sono sprecati ed anche un grande ex campione del mondo della classe regina, quando ancora si chiamava 500cc, Marco Lucchinelli, non ha potuto fare a meno di dare un giudizio pesante sul pilota di Tavullia. Le sue parole sono diventate virali sul web.

Lucchinelli stronca Valentino Rossi: “Deve ritirarsi”

L’ex campione del mondo della classe 500cc, Marco Lucchinelli, oggi commentatore tv, in un’intervista per LaPresse, ha fatto un’analisi spietata del momento di Valentino Rossi all’indomani del deludente 12simo posto nel Gran Premio del Qatar che ha aperto la stagione MotoGp domenica scorsa. “Vale è stato un extraterrestre, una novità per la MotoGP, come lui nessuno. Ma adesso è tornato sulla terra, non fa più la differenza“.

Lucchinelli continua duro su Rossi: “Largo ai giovani, che hanno quel pelino in più di Valentino. Non ce l’ho con lui ma con chi gli crea alibi. La Yamaha che vince è sempre quella degli altri, non la sua. In tre anni in MotoGp c’è stata grande alternanza, solo lui non ha più vinto”.

L’invito di Lucchinelli a Rossi: “Largo ai giovani”

Infine Lucchinelli prova la tecnica del bastone e della carota: “Senza nulla togliere al nove volte campione del mondo, adesso basta. Oramai corre per tagliare il traguardo, non per vincere“. L’ex campione non pensa nemmeno che Rossi in pista serva a fare da copertina al Mondiale MotoGp: “Non credo, le gare sono belle e combattute lo stesso. Peraltro oggi le moto sono più facili da guidare, anche gli esordienti vanno subito forte. Prima dovevi romperti le ossa per tre anni prima di poter vincere…”

Haters scatenati contro Valentino Rossi

Dopo la prima gara di Losail sui social post e tweet su Rossi erano stati pesanti: “Ha voglia di correre, gli piace star nel circus ma un Re, un imperatore, una Leggenda, sanno quando è l’ora, x sé e x tutti. E l’ora è trascorsa da 2 anni” e ancora “Provo imbarazzo per lui. Quest’anno verrà umiliato pure dalla sua inter nel particolare duello tra chi vince prima qualcosa dal lontano 2011″.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di MotoGP™, Moto2 e Moto3 live su DAZN

SPORTEVAI | 01-04-2021 09:09