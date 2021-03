MotoGP, tutta l'amarezza di Valentino Rossi: "Quanta fatica"

Le premesse erano ottime, ma un sabato di altissimo livello si è tramutato in una domenica amara per Valentino Rossi: autore del quarto tempo nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar, il ‘Dottore’ si è infatti dovuto accontentare del dodicesimo posto sotto la bandiera a scacchi. E al termine della gara di Losail ha provato a dare una spiegazione ad una prova al di sotto delle sue stesse aspettative.

“Mi aspettavo di più. In particolare dopo le qualifiche – ha ammesso Rossi -. In gara, però, ho faticato molto. Ho iniziato ad avere problemi con le gomme già dopo pochi giri, e il passo gara ne ha risentito. Per qualche motivo ho stressato la posteriore, e questo mi ha impedito di essere veloce”.

Un problema peraltro non nuovo per il fuoriclasse di Tavullia: “Già venerdì ero incappato nello stesso problema. Oggi purtroppo si è ripresentato in gara. Per questo motivo ho perso parecchie posizioni. Purtroppo non ho potuto correre la gara che speravo. Sono problemi sul passo gara che avevamo già riscontrato venerdì e che purtroppo non siamo riusciti a risolvere”.

Le premesse, peraltro, erano state decisamente migliori. E lo stesso Rossi lo ha rimarcato: “Ero partito bene, anche rispetto a Maverick e Quartararo. Le Ducati, però, si sono rivelate imprendibili. Mi sono presentato alla prima curva con la giusta velocità, per il mio standard non è stata una cattiva partenza. Ma serve più velocità anche dopo”.

Il ‘Dottore’ ha quindi parlato della gara degli altri: “Non sono riuscito a seguire quelli davanti, perché erano lontani. Voglio però congratularmi con Maverick, che ha guidato in maniera incredibile. Anche Zarco, Pecco e le Suzuki hanno fatto una bella gara. Franco? Non so cosa gli sia successo, so che anche lui ha avuto problemi con la posteriore“.

OMNISPORT | 28-03-2021 23:58