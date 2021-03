MotoGp, dopo le seconde libere bene la Ducati: Rossi è dietro

È la Ducati la vera protagonista del venerdì di prove libere a Losail, prove che precedono il primo appuntamento stagionale del weekend della MotoGp in Qatar.

Al termine della secona sessione pomeridiana, il più veloce è Jack Miller (1:53.387) e secondo il compagno di squadra Francesco Bagnaia, terzo Quartararo. Settimo piazzamento per Morbidelli e Valentino Rossi, come in mattinata, si conferma nei primi dieci ma è solo nono a +0.487.

Il Campione del Mondo, Joan Mir è 11esimo davanti al compagno di box Rins. Tra i debuttanti buon 13esimo posto per Jorge Martin mentre Enea Bastianini e Luca Marini sono al 15esimo e 17esimo posto.

Da sottolineare, nel complesso, la buona prestazione per la Yamaha che piazza le sue quatto M1 nella top 10 con Quartararo terzo, Vinales sesto, settimo Morbidelli e nono Rossi.

Nella mattinata era stata infatti la Yamaha Petronas di Morbidelli a imporsi: il pilota romano si era piazzato prima in 1’54”921 precedendo l’ Aprilia guidata da Aleix Espargaro (+0’125) e la Ducati di Jack Miller (+0’191).

Mir che delude e che quindi come molti si è peggiorato, era quinto.

Al termine delle prove, Paolo Ciabatti, il direttore sportivo di Ducati ha così commentato la giornata: “Buon inizio, siamo molto contenti anche dei rookies. Ottimo inizio di tutte le Ducati, confermati i risultati dei test”.

TOP 10

1 J. MILLER 1:53.387

2 F. BAGNAIA +0.035

3 F. QUARTARARO +0.188

4 J. ZARCO +0.199

5 A. RINS +0.236

6 M. VIÑALES +0.252

7 F. MORBIDELLI +0.289

8 A. ESPARGARO +0.340

9 V. ROSSI +0.487

10 P. ESPARGARO +0.514

26-03-2021