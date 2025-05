Napoli: da Conte bastone per il Var e carota per gli arbitri, poi l’indizio di formazione per il Cagliari 

Alla vigilia della partita scudetto il tecnico torna sul protocollo delle review, già criticato in passato, e fa capire che non cambierà l’undici visto a Parma

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

“Dobbiamo finire il lavoro”. Così Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli–Cagliari, partita che può regalare il 4° scudetto agli azzurri. Ma il tecnico è tornato a criticare l’applicazione del Var, pur elogiando gli arbitri italiani, e ha fornito qualche indizio sulla formazione per la gara di domani.

Napoli, Conte e uno scudetto meritato

A un giorno dalla gara scudetto contro il Cagliari, Antonio Conte rivendica il cammino del Napoli in campionato, spiegando ai giornalisti che, se sarà vittoria, sarà pienamente meritata da parte degli azzurri. “Parliamo di 38 partite – precisa Conte in conferenza stampa – A differenza di tornei brevi, dove è importante il sorteggio e puoi trova avversari con squalificati o infortunati in un percorso più breve, 38 partite sono tante e delineano chi merita. Serve regolarità, di risultati, prestazioni, gestire situazioni”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Napoli, Conte e un lavoro da finire

Conte poi respinge l’aura di invincibilità che, quando si parla di serie A, gli viene spesso cucita addosso. “Io posso essere uno specialista in vittorie, ma anche in sconfitte”, dice il tecnico che poi aggiunge: “Non voglio che si dimentichi che in carriera ci sono vittorie e sconfitte che mi hanno creato una scorza molto dura, che mi fa diventare cattivo a volte”.

E anche all’ultima gara del campionato, il tecnico non viene meno al motto coniato appena sbarcato a Napoli, “amma fatica’“. “Anche domani dobbiamo lavorare – prosegue Conte – Bisognerà cercare di finire il lavoro. Quando pareggiammo con l’Inter dissi ‘se vogliamo, possiamo’: oggi la squadra sa bene che il lavoro va finito”.

Napoli, Conte critica le modalità di utilizzo del Var

Nel corso della conferenza stampa Conte torna anche sul tema dell’utilizzo del Var: a chi gli chiede dell’episodio di Parma – il rigore negato da Doveri a Neres nei minuti di recupero dopo la review a bordocampo – il tecnico riprende le critiche pronunciate dopo il pareggio con l’Inter nel girone di andata. “Ci sono da migliorare il Var e la comunicazione – continua Conte – Abbiamo gli arbitri più bravi, io posso dirlo avendo allenato anche in Inghilterra, ma col Var c’è da lavorare tanto. Serve più chiarezza: tante volte interviene, altre no. Io ancora non ho capito quando può o non può. Tutti si sono lamentati quando sono stati toccati, ma nessuno ha avuto le… che ho avuto io quando mi sono lamentato con l’Inter. Per settimane in tv si è insultato il sottoscritto: devo fare attenzione perché evidentemente la risonanza che ho io è diversa da altri”.

Napoli, Conte e gli indizi sulla formazione anti-Cagliari

Durante la conferenza stampa, Conte ha anche dato qualche indizio sulla formazione di domani, facendo intendere che non cambierà l’undici titolare visto a Parma nonostante Juan Jesus sia tornato dall’infortunio e anche Buongiorno e Lobotka diano segnali positivi in vista del match col Cagliari.

“La situazione non è cambiata dalla partita scorsa – la spiegazione di Conte -, sia come infortuni che come condizione: chi era indietro è ancora indietro e chi ha giocato sta molto meglio”. Tra Neres e Raspadori, dunque, il primo dovrebbe ancora accomodarsi in panchina, mentre Gilmour sarà comfermato in regia. In difesa, infine, probabile la presenza di Olivera come centrale con Spinazzola in posizione di esterno sinistro.