Scudetto, anche l’Inter ha pronta una festa, a Napoli sfilata bus aperti per la città: tutti i dettagli

Quattro maxischermi e sfilata di pullman scoperti sul lungomare per il Napoli; coppa al Sinigaglia e festa domenica per l'Inter. I preparativi

In barba alla scaramanzia e contro ogni forma di pessimismo, Napoli e Inter aspettano l’ultimo atto di campionato e sperano di festeggiare lo scudetto al triplice fischio dei rispettivi incontri, con il Cagliari al Maradona e a Como. Entrambe sanno già come celebrare il trionfo.

Scudetto in volata, come festeggerà l’Inter?

L’Inter è indietro di un punto, sente di essersi giocata buona parte delle possibilità scudetto con il 2-2 interno contro la Lazio, ma non vuole lasciare andare via il sogno di superare il Napoli sul filo di lana, all’ultimo turno. In un primo momento il club nerazzurro aveva chiesto alla Lega di non essere premiato al Sinigaglia di Como, in caso di vittoria contro i lariani e di un mancato successo del Napoli contro il Cagliari.

Poi il dietrofront: se sarà scudetto, l’Inter riceverà la coppa a Como e poi festeggerà in città domenica 25 maggio, in un evento appositamente organizzato e programmato, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Napoli-Cagliari, la situazione biglietti

Se l’Inter spera in un felicissimo epilogo, il Napoli, padrone del proprio destino, assapora ogni giorno di più il dolce gusto di uno scudetto, il 4° della sua storia, più che mai vicino, dopo il prezioso regalo ricevuto dalla Lazio e da Pedro, ormai beniamino dei tifosi partenopei.

La gara contro il Cagliari si disputerà in un Maradona tutto esaurito. Il club ha chiesto l’assegnazione dello spicchio dello stadio riservato alla tifoseria ospite (l’anello superiore), ma i 2.482 biglietti, come spiegato dal Corriere dello Sport, dovrebbero essere destinati a iniziative sociali: bambini, famiglie e tifosi meno fortunati verrebbero ospitati gratuitamente al Maradona, per assistere alla partita scudetto.

Le autorità locali, in primis il Questore Maurizio Agricola, hanno abbracciato l’idea di De Laurentiis, avviando il dialogo con il Viminale. Servirà, però, soddisfare anche le richieste dei tifosi del Cagliari, che vorranno assistere all’ultimo incontro della stagione, con gli isolani ormai salvi. L’Osservatorio al momento ha aperto la trasferta soltanto ai sostenitori rossoblù in possesso di fidelity card, ma considerato il numero esiguo di richieste di tagliandi, i tifosi del Cagliari potrebbero essere spostati in un altro settore, vicino alla tribuna, in modo tale da ricavare lo spazio per i sostenitori napoletani.

Un tentativo – una piccola goccia nel mare – di attenuare, la richiesta straordinaria di tagliandi da parte dei tifosi del Napoli: quasi un milione di persone hanno provato, online, ad accaparrarsi il prezioso biglietto, a fronte dei 28.000 ticket a disposizione.

Napoli, organizzata la festa scudetto. I dettagli

Comune di Napoli, Prefettura e Questura sono al lavoro per definire il piano relativo all’ordine pubblico. Sarà istituita la “zona azzurra”, con limitazioni alla circolazione in centro e nei pressi del Maradona, e verranno installati almeno quattro maxischermi: a piazza Sannazzaro, in via Partenope, in via San Pasquale e largo Sermoneta.

A scudetto vinto si procederà con la sfilata della squadra sui bus scoperti, che dovrebbe essere organizzata per domenica 25 maggio o lunedì 26 maggio. Dipenderà da motivi di ordine pubblico e dagli impegni internazionali dei calciatori del Napoli.

I due pullman circoleranno lungo via Caracciolo, sul lungomare, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria, fa sapere NapoliToday. Il Comune di Napoli si è impegnato a realizzare un’area per l’accoglienza del pubblico, a ridosso del circuito (circa 2,5 chilometri) dove transiteranno i mezzi scoperti con a bordo squadra e staff tecnico azzurro. L’importo complessivo stanziato dall’amministrazione comunale si aggira sui 500mila euro.