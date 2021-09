Motogp, dominio Ducati a Misano: pole per Bagnaia, 2° Miller

Pazzesco quanto successo nelle qualifiche del GP di San Marino, a Misano, quattordicesimo appuntamento del Mondiale Motogp 2021. La Ducati la fa assolutamente da padrone, con quattro moto nelle prime cinque posizioni. A prendersi la pole position, con un grandissimo tempo di 1’31”065, e il nostro Pecco Bagnaia, che demolisce gli avversari con un giro da fantascienza. Secondo un ottimo Jack Miller a 249 millesimi dal compagno di box, terzo El Diablo Fabio Quartararo, protagonista di una caduta nel finale senza conseguenze, che conclude il Q2 a 3 decimi da Pecco. Sesta prima fila consecutiva per Bagnaia, qui la Ducati è veramente forte in qualifica, dove raccoglie la quarta pole della sua storia (Stoner nel 2007 e 2008, Lorenzo nel 2018, Bagnaia oggi. Anche nel 2018 fu 1-2 con Lorenzo/Miller).

Si tratta anche della terza pole position consecutiva per Bagnaia, l’ultimo italiano a riuscirci in top-class era stato Valentino Rossi nel 2009 con una sequenza da 3 al Sachsenring, Donington e Brno

Dominio Ducati nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino, con le due Pramac di Jorge Martin (4° a 6 decimi) e Johann Zarco (5° a 771 millesimi) a confermare il grande lavoro svolto dagli ingegneri a Borgo Panigale, personalmente ringraziati da Gigi Dall’Igna al termine delle qualifiche.

6° la prima Honda in griglia, quella di Pol Espargaro a 858 millesimi, e poi Marc Marquez, in 7°, che con ha potuto concludere il Q2 a causa di una caduta comunque innocua almeno dalle prime sensazioni. Chiudono la Top-10 Aleix Espargaro in Aprilia staccato di 872 millesimi, Alex Rins a 952 millesimi e il neo Aprilia Maverick Vinales a poco più di un secondo.

Capitolo Valentino Rossi di cui c’è poco da dire. Il Dottore cade in Q1 e domani scatterà dalla 23° posizione.

Ecco la lista dei tempi:

1 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 9 1′ 31.065

2 Jack Miller Ducati Lenovo Team 8 +00.249

3 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP 7 +00.302

4 Jorge Martín Pramac Racing 9 +00.598

5 Johann Zarco Pramac Racing 8 +00.771

6 Pol Espargaró Repsol Honda Team 8 +00.858

7 Marc Márquez Repsol Honda Team 5 +00.870

8 Aleix Espargaró Aprilia Racing Team Gresini 4 +00.872

9 Álex Rins Team SUZUKI ECSTAR 8 +00.952

10 Maverick Viñales Aprilia Racing Team Gresini 7 +01.056

11 Joan Mir Team SUZUKI ECSTAR 7 +01.361

12 Enea Bastianini Avintia Esponsorama 7 +01.396

13 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU 8 +01.145

14 Michele Pirro Ducati Lenovo Team 7 +01.222

15 Luca Marini SKY VR46 Avintia 7 +01.224

16 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha MotoGP 8 +01.231

17 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 6 +01.362

18 Stefan Bradl Repsol Honda Team 8 +01.374

19 Álex Márquez LCR Honda CASTROL 8 +01.411

20 Iker Lecuona Tech3 KTM Factory Racing 8 +01.416

21 Miguel Oliveira Red Bull KTM Factory Racing 8 +01.756

22 Danilo Petrucci Tech3 KTM Factory Racing 8 +01.826

23 Valentino Rossi Petronas Yamaha SRT 6 +01.902

24 Andrea Dovizioso Petronas Yamaha SRT 8 +02.033

OMNISPORT | 18-09-2021 14:56