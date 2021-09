Motogp, Vinales: "A Misano non cambierò approccio"

Maverick Vinales si approccia al GP di Misano con un po’ più di convinzione rispetto a quanto mostrato ad Aragon, dove c’è stato il debutto ufficiale con l’Aprilia. Lo spagnolo ha già effettuato alcuni test sul tracciato italiano a fine agosto, e dunque avrà a disposizione qualche dato in più sul comportamento della RS-GP rispetto all’ultimo weekend.

Queste le parole di Top Gun:

“Anche se i presupposti sono diversi, avendoci già disputato un test, affronteremo Misano con lo stesso approccio di Aragòn. Per noi rimane fondamentale accumulare chilometri ed esperienza, il processo di adattamento all’Aprilia sta andando bene ma è evidente che ci sono ancora tanti aspetti su cui possiamo e dobbiamo migliorare. Proprio per questo non fisso obiettivi, mi riterrò soddisfatto se a fine weekend avrò fatto un altro passo avanti nel feeling con la RS-GP”.

Di seguito anche le parole di Aleix Espargaro, al momento miglior pilota Aprilia del campionato:

“Inevitabilmente, quella di Misano la sento come una gara di casa. Sia per il mio grande legame con l’Italia, sia per l’importanza che assume per Aprilia. Scenderemo in pista per continuare da dove abbiamo lasciato, competitivi in ogni condizione. Il momento è positivo, la RS-GP continua a crescere e dobbiamo mantenere la concentrazione da qui alla fine del campionato”.

OMNISPORT | 15-09-2021 14:05