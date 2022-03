MotoGP, dopo due anni torna il pubblico al Mugello

09-03-2022 17:43

Il Mugello si rifà il look in vista di un 2022 ricco di eventi che, tra gli altri, a maggio vedrà tornare in pista il Gran Premio d’Italia di MotoGP.

In occasione di quella che sarà la tappa numero otto della stagione del Motomondiale ci sarà anche il pubblico sugli spalti, a due anni di distanza dall’ultima gara corsa con gli spettatori in tribuna.

Il Mugello ha approfittato dei mesi invernali per migliorare ulteriormente la sicurezza in pista con la realizzazione di nuove vie di fuga in asfalto alle curve Luco-Poggio Secco e Poggio Secco-Materassi per permettere ad auto e moto di avere maggior spazio per rallentare e frenare in caso di errore. Le nuove modifiche saranno già testate dal 25 marzo con la Hankook 12H Mugello, la gara internazionale endurance, poi dal 27 al 29 maggio sarà il turno delle moto con Moto3, Moto2 e MotoGP a emozionare il pubblico italiano.

