MOTOGP, Gp Italia: dove vederlo in tv su Sky o Dazn

Il prossimo appuntamento del Motomondiale è fissato per il 30/05/2021 sul circuito di Autodromo Internazionale del Mugello dove si disputa il GP Italia.

Nel GP di Francia disputato il 16/05/2021 a vincere in MotoGp è stato Jack Miller.

La classifica della MotoGP vede al primo posto Fabio Quartararo con 80 punti, seguito da Francesco Bagnaia con 79 punti e Johann Zarco con 68 punti. Dopo i primi tre troviamo Jack Miller con 64 punti e Maverick Vinales con 56 punti.

Dove vedere la MOTOGP in diretta tv e streaming

Il Motomondiale 2021 presenta una grandissima novità per tutti gli appassionati. Per seguire le gare di Valentino Rossi, Marc Marquez e Dovizioso ci sono due alternative principali. O fare l’abbonamento con Sky che trasmette come sempre gli eventi in diretta, o sottoscrivere un abbonamento con Dazn che seguirà live tutte le gare del calendario 2021. Ci sono differenze sostanziali nel prezzo e nelle condizioni. L’abbonamento di Dazn può essere disdetto in qualunque momento e può dare la possibilità di vedere la gara, ma anche le qualifiche e tutte le cilindrate quindi anche Moto2 e Moto3. Si possono utilizzare i vari supporti come smart-tv, smartphone, pc e tablet.

Dove vedere il GP Italia in diretta tv e streaming

Il GP Italia è il GP numero 6 della stagione MOTOGP 2021. Si disputa sul circuito di Autodromo Internazionale del Mugello dove i centauri dovranno percorrere i 5.2 KM del tracciato per 23 volte. La partenza della corsa è fissata per il giorno 30/05/2021 alle ore 14:00. La gara è trasmessa in diretta tv e in streaming da Sky e Dazn.

Guarda il GP Italia della MOTOGP in diretta su DAZN.

Se invece non volete sottoscrivere nessun abbonamento, su Virgilio Sport il GP Italia è in diretta-live gratuita.

Virgilio Sport - 30-05-2021 | 02:00