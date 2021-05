MotoGP, il gran premio di Italia in diretta-live dal Mugello

GIRO 11. Gara fino a questo momento molto complicata per gli italiani rimasti in pista. Petrucci è dodicesimo mentre Rossi si trova in quindicesima posizione.14:22

GIRO 9. Momento di difficoltà per Miller che perde terreno e scende in settima posizione; in testa Quartararo continua ad allungare su Zarco e Oliveira.14:18

Grande attesa per il testa a testa tra Quartararo e Bagnaia distanti in classifica un solo punto e vicini anche in griglia di partenza alla luce del primo posto del francese e del secondo dell'italiano affiancato in terza posizione da Zarco.17:50

PRE GARA

Con la morte nel cuore per la scomparsa di Jason Dupasquier, il pilota Moto3 rimasto coinvolto in un grave incidente ieri, il week end del Gran Premio d’Italia MotoGP mestamente vivrà la gara della classe regina. Ancora una volta davanti a tutti partirà Fabio Quartararo. Il leader del Motomondiale ha centrato la quarta pole di fila con la sua Yamaha registrando il nuovo record della pista. Si rinnova la sfida con le Ducati che completano la prima fila con Francesco Bagnaia e Johann Zarco,

Seconda fila per l’Aprila di Aleix Espargarò, seguito dall’altra Ducati di Jack Miller reduce da due vittorie di fila a Portimao e Le Mans, e la KTM di Binder, mentre in terza fila vanno entrambe le Suzuki di Rins (8°) e il campione del mondo in carica Mir (9°). Difficoltà per le Petronas: decimo Morbidelli, penultima fila e 19° posto in griglia per Valentino Rossi. Per trovare gli altri italiani bisogna scendere alla quinta fila, dove Bastianini partirà dalla casella numero 14, e la sesta fila di Pirro, Marini e Petrucci.

Gp Italia MotoGP: la griglia di partenza

1 Fabio QUARTARARO 1’45.187

2 Francesco BAGNAIA 1’45.417

3 Johann ZARCO 1’45.432

4 Aleix ESPARGARO’ 1’45.538

5 Jack MILLER 1’45.598

6 Brad BINDER 1’45.743

7 Miguel OLIVEIRA 1’45.745

8 Alex RINS 1’45.996

9 Joan MIR 1’46.076

10 Franco MORBIDELLI 1’46.084

11 Marc MARQUEZ 1’46.125

12 Pol ESPARGARO’ 1’46.393

13 Maverick VINALES 1’46.045

14 Enea BASTIANINI 1’46.129

15 Takaaki NAKAGAMI 1’46.195

16 Michele PIRRO 1’46.302

17 Luca MARINI 1’46.481

18 Danilo PETRUCCI 1’46.548

19 Valentino ROSSI 1’46.770

19 Iker LECUONA 1’47.084

20 Lorenzo SAVADORI 1’47.146

21 Alex MARQUEZ 1’47.216

Fonte: Ansa