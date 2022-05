MotoGP, Dovizioso: "Così non rimarrò il prossimo anno"

31-05-2022 20:53

Non sta andando nel migliore dei modi il ritorno in MotoGP di Andrea Dovizioso. Rimasto lontano delle corse dopo l’addio a Ducati, la scorsa stagione è tornato a guidare una Yamaha M1, ma nelle 13 gare fin qui disputate non è mai stato in grado di raggiungere neanche la top-10.

Al Mugello è arrivato tristemente ultimo, e in queste condizioni Dovi non pensa di continuare a correre anche il prossimo anno. Queste le sue parole:

“Ora come ora non vedo perchè dovrei gareggiare nel 2023. Nel senso, odio trovarmi in questa situazione. Ho sempre sostenuto che se non sarò competitivo, non rimarrò in MotoGP. Quindi adesso non penso a queste cose, non importa Yamaha o Aprilia”.