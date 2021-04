MotoGp, Dovizioso verso il ritorno in gara: c'è l'annuncio

Rientrato Marquez, e che rientro, c’è ancora un tassello, una tabella, che manca alla MotoGp per essere davvero al completo. Lui è Andrea Dovizioso. Si è preso un anno sabbatico dopo aver lottato per il Mondiale nelle ultime stagioni, avendolo anche sfiorato, unico a tenere testa a Marquez prima dello scorso anno. Finita con qualche attrito la sua esperienza in Ducati, sono in molti ad augurarsi un ritorno del Dovi, magari anche in questa stagione. Una svolta sarebbe dietro l’angolo dopo i test con Aprilia di qualche giorno fa a Jerez.

L’Aprilia vuole Dovizioso, pronta wild card

La scorsa settimana Andrea Dovizioso, ufficialmente appiedato per il Motomondiale 2021, ha svolto dei test privati in sella alla Aprilia RS-GP21 sulla pista di Jerez. La casa italiana si è detta molto soddisfatta delle informazioni di ritorno da parte del campione forlivese, utili a migliorare la moto che con Aleix Espargarò ha fatto anche una buona prima parte di gara a Losail nel Gp di Doha in Qatar.

“Si è dimostrato un professionista di altissimo livello, scrupoloso, analitico, mi ha fatto una grande impressione. – ha detto ai microfoni di Sky Sport Massimo Rivola, amministratore delegato Aprilia – Sono molto contento di avere in programma anche il test del Mugello a maggio”.

Ma Rivola è andato oltre parlando del futuro di Dovizioso in Aprilia senza escludere una sua partecipazione a qualche gara nel 2021: “Stiamo vivendo giorno per giorno, ma posso dire che se lui lo volesse di sicuro non ci tireremmo indietro” le parile dell’Ad Aprilia sull’ipotesi di una wild card per il Dovi in questa stagione.

Dovizioso, le parole sul ritorno in MotoGP

“Mai dire mai” erano state le parole qualche settimana fa di Dovizioso, sul rientro anticipato in MotoGp o comunque di un matrimonio con Aprilia con vista 2022. Sulla stessa lunghezza d’onda, anche se molto sulle sue, il manager del pilota forlivese, Simone Battistella proiettato più sul 2022.

SPORTEVAI | 17-04-2021 10:06