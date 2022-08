MotoGP, Ducati davanti a tutti in Austria: pole di Bastianini

20-08-2022 15:00

Enea Bastianini ha sorpreso tutti. La pole position del Gran Premio d’Austria è infatti del pilota Ducati del team Gresini. Per la prima volta il romagnolo partirà così davanti a tutti in MotoGP, in una griglia di partenza quella del Red Bull Ring che vedrà quattro ducatisti nei primi quattro posti.

GP Austria, le prime file dello schieramento

In prima fila con Bastianini, 1’28″772 il suo tempo, le due Ducati ufficiali di Pecco Bagnaia staccato di soli 24 millesimi e di Jack Miller. Quarto invece Jorge Martin, del team Pramac, davanti al leader del Mondiale Fabio Quartararo, quinto tempo con la Yamaha a due decimi dalla pole.

A chiudere la seconda fila un’altra Ducati, la Pramac di Johann Zarco. Aprilia in terza fila con il settimo crono di Maverick Viñales e il nono di Aleix Espargaró, con in mezzo la Suzuki di Joan Mir. Completa la top ten Fabio Di Giannantonio, con l’altra Ducati Gresini.

MotoGP, il resto della griglia di partenza

Dietro i primi dieci, Alex Rins con la Suzuki e Brad Binder con la Ktm, vincitore del GP d’Austria dodici mesi fa. Eliminati invece già in Q1 gli altri italiani con il 13° tempo di Luca Marini con la Ducati del team Mooney VR46 e il 16° di Franco Morbidelli con l’altra Yamaha ufficiale.

Più indietro Andrea Dovizioso, 19° sulla Yamaha WithU RNF, e Marco Bezzecchi, 20° con la Ducati Mooney VR46. 24° tempo invece per Lorenzo Savadori, wild card con l’Aprilia. Domenica la gara alle ore 14.

Lo schieramento del GP d’Austria

1 E. Bastianini 1’28″772

2 F. Bagnaia +0″024

3 J. Miller +0″109

4 J. Martin +0″186

5 F. Quartararo +0″231

6 J. Zarco +0″274

7 M. Viñales +0″363

8 J. Mir +0″483

9 A. Espargaró +0″483

10 F. Di Giannantonio +0″564

11 A. Rins +0″652

12 B. Binder +0″764

13 L. Marini 1’29″386

14 T. Nakagami 1’29″390

15 P. Espargaró 1’29″475

16 F. Morbidelli 1’29″540

17 M. Oliveira 1’29″613

18 S. Bradl 1’29″809

19 A. Dovizioso 1’30″085

20 M. Bezzecchi 1’30″122

21 D. Binder 1’30″328

22 R. Gardner 1’30″397

23 R. Fernandez 1’30″475

24 L. Savadori 1’30″487

25 A. Marquez 1’33″653