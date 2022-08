MotoGP, GP Austria: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

19-08-2022 09:05

Dopo le emozioni del GP di Gran Bretagna. La MotoGP è pronta a dare spettacolo in Austria, al Red Bull Ring. Si riparte dall’eccellente vittoria di Pecco Bagnaia che ora sogna la grande rimonta nei confronti di Fabio Quartararo, sempre leader del Mondiale ma con un vantaggio sempre più esiguo (+22 su Aleix Espargarò e +49 su Pecco Bagnaia).



GP Austra al Red Bull Ring: le caratteristiche del circuito

Il circuito del Red Bull Ring (a Spielberg) è indicato come uno dei più difficili dell’intero motorsport. Precedentemente noto con il nome di Osterreichring, ha una lunghezza totale pari a 4.318 metri. Molto impegnativo, soprattutto per i freni, a causa di tante curve molto complicate.

La grande novità per l’edizione 2022 è rappresentata dall’inserimento di una chicane tra curva 1 e curva 3 (per ragioni di sicurezza). Una novità che potrebbe aiutare Fabio Quartararo in una pista che sembra fatta apposta per esaltare le qualità della Ducati.

MotoGP, i favoriti per il GP d’Austria

Dopo ben cinque settimane di pausa estiva, Pecco Bagnaia è tornato alla grande, dimostrando di essere in grande spolvero (spettacolare la vittoria a Silverstone). Al Red Bull Ring potrebbe conquistare la terza vittoria di fila e “rubare” altri punti al leader del Mondiale Fabio Quartararo.

Dopo la brutta caduta a Silverstone, Aleix Espargarò spera di lottare per il successo, anche se il problema al tallone destro potrebbe condizionarlo. Chiaramente la Ducati pare la moto da battere, come conferma anche il recente albo d’oro: quattro vittorie nelle ultime sei edizioni per la Ducati.

Date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

L’appuntamento con il GP d’Austria si apre con le due sessioni di prove libere del venerdì, e la terza nella mattinata di sabato. Nel pomeriggio spazio alle qualifiche. Il clou della MotoGP è programmato nella giornata di domenica con il semaforo verde del GP d’Austria alle ore 14:00.

Ecco il programma completo

Venerdì 19 agosto

Ore 8.55: prove libere 2 Moto3

Ore 9.50: prove libere 2 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 2 Moto2

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 20 agosto

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Domenica 21 agosto

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14.00: gara MotoGP

Chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Per il fine settimana del Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring, Sky Sport, che detiene i diritti della competizione, trasmetterà l’evento in diretta su Sky Sport MotoGP e in live streaming sulle app di SkyGo e attraverso il servizio on demand di NOW. Contemporaneamente, domenica verranno trasmesse in chiaro su TV8 le gare di tutte e tre le categorie.

Di seguito la programmazione sui vari canali e piattaforme.

Venerdì 19 agosto

Sky Sport

Ore 8.55: prove libere 2 Moto3

Ore 9.50: prove libere 2 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 2 Moto2

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 20 agosto

Sky Sport

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Domenica 21 agosto

Sky Sport

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 14.00: gara MotoGP

TV8

Ore 14.00: gara Moto3 (differita)

Ore 15.15: gara Moto2 (differita)

Ore 17.15, gara MotoGP (differita)