MotoGP, Austria, Aleix Espargaro: "Ho recuperato, sto bene"

18-08-2022 19:39

Ecco le dichiarazioni dei due spagnoli dell’Aprilia Aleix Espargaro e Maverick Vinales alla vigilia della tre giorni del Gran Premio d’Austria classe MotoGP sul circuito del Red Bull Ring.

Aleix Espargaro: ”Mi sento meglio con il piede infortunato a Silverstone e ho recuperato bene negli ultimi 10 giorni. Peccato perché a Silverstone e Assen potevo fare due podi, ma spero di rifarmi qui. La nostra moto è migliorata nell’aerodinamica e motore: questa pista è molto impegnativa per questi aspetti. Abbiamo fatto un grande lavoro per far arrivare il motore a livello dei migliori: non sono preoccupato per il futuro in cui non avremo più le concessioni che comunque ci hanno aiutato. Lo sforzo maggiore è stato fatto per arrivare a questo livello, il resto sarà più semplice”.

Maverick Vinales: “Veniamo da due weekend buoni e vogliamo lottare per la vittoria: penso che questa pista possa essere buona, sia per la nostra moto, sia per il mio stile. Negli ultimi 12 mesi mi sono impegnato al massimo con me stesso: sono ripartito dal fondo e grazie all’Aprilia mi sono ricostruito. Ho avuto buone giornate, ma il meglio deve ancora venire: sono felice di fare questo lavoro con l’Aprilia e di vedere Aleix davanti. Voglio aiutarli cercando di dare ancora di più”.