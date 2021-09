MotoGP, Ducati in pole con Bagnaia e Miller: le parole dei piloti

Ad Aragon la Ducati ha conquistato la prima fila in qualifica con Bagnaia primo e Miller secondo. Il pilota italiano ha realizzato anche il record della pista mentre il pilota australiano ha preceduto alla fine il leader della classifica piloti Quartararo, terzo davanti a Marc Marquez. Solo 21esimo Valentino Rossi.

Francesco Bagnaia quasi non ci cede: “Non so se è il giro migliore della mia carriera in MotoGP ma in questo weekend sta venendo tutto bene, era la prima volta che facevo una prima fila ad Aragon. Ho battuto il record di Marc Marquez che resisteva da sei anni e non me l’aspettavo, poi che la pole sia arrivata al primo tentativo è ancora più sorprendente perché qui le gomme hanno un degrado anomalo”.

Miller voleva mettere alla frusta la sua Desmosedici e adesso se la ride: “Eh, si vede che non l’ho frustata abbastanza… In realtà è stata una buona giornata, soprattutto se pensiamo all’anno scorso dove qui le Ducati faticavano. Partire secondo va molto bene, c’è un grande lavoro del team e abbiamo anche raccolto molti dati sul consumo delle gomme. Per una gara così tosta e importante è un bene avere materiale da studiare”.

OMNISPORT | 11-09-2021 15:46