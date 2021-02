MotoGp, Ezpeleta: "Obiettivo minimo 18 gare"

Il boss della MotoGp Carmelo Ezpeleta in un’intervista ad As ha parlato della stagione di MotoGp che sta per cominciare: “Prima di andare in Qatar l’anno scorso pensavamo di essere messi meglio, perché non credevamo che potesse arrivare la pandemia. Adesso sappiamo quanto sia grave, ma abbiamo anche già l’esperienza di fare un campionato con le misure di di sicurezza, le bolle e il distanziamento. Siamo molto preparati, senza dubbio. Aver annullato i test di febbraio non è una grande perdita. Bisogna adattarsi, abbiamo parlato con i costruttori e visto che i congelamenti di alcune parti tecniche sono stati concordati, i cambiamenti sono più piccoli rispetto agli altri anni. Non è una situazione ideale, ma non siamo drammaticamente influenzati dal dover iniziare con i test a marzo invece che a febbraio”.

La speranza è riuscire a gareggiare almeno 18 volte: “Abbiamo dovuto aspettare il tempo stabilito dai contratti per decidere che non potevamo andare in Argentina e negli Stati Uniti. Adesso sono rinviati. L’obiettivo è realizzare un campionato di almeno 18 gare. Se riusciremo ad arrivare a 20 tra marzo e novembre sarà perfetto. C’è meno paura e incertezza rispetto al 2020. Mi sarebbe piaciuto se le cose fossero andate diversamente, ma sfortunatamente non è così; questo non significa che non vogliamo iniziare a gareggiare”.

Il pubblico sulle tribune: “Febbraio sarà fondamentale perché potrebbe esserci un miglioramento; da lì vedremo. L’anno scorso abbiamo avuto spettatori a Misano e Le Mans ed è andata bene, non c’è stato un solo contagiato. A Portimao volevamo che ci fosse il pubblico ma non è stato possibile. I promotori e noi abbiamo sempre grande attenzione su questo tema“.

OMNISPORT | 04-02-2021 14:17