MotoGp, Fabio Quartararo di nuovo penalizzato si sfoga

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo è stato penalizzato di tre ulteriori secondi per il caso tuta, e dal quarto posto è scivolato così al sesto posto del Gp di Catalogna. Il provvedimento della direzione corse è arrivato dopo la richiesta di chiarimento da parte di diversi team, tra cui Ducati.

Gli organizzatori hanno deciso di applicare il regolamento e più precisamente l’articolo 2.4.5.2 che spiega che “l’equipaggiamento di un pilota deve essere indossato, correttamente allacciato, durante l’intera durata dell’attività in pista”

Quartararo, che resta leader della classifica mondiale, si è sfogato sui social: “Complimenti a tutte le persone che sono andate per lamentarsi chiedendo un’altra penalità. Io non ho messo nessuno in pericolo, come invece ha detto un pilota, ed era già difficile per me correre”.

“A un certo punto mi sono trovato con la tuta che si è gonfiata di colpo, ho cercato di chiuderla e in quel momento il protettore del petto è saltato via da solo. A quel punto ho fatto il possibile, ma poi ho pensato solo a guidare”.

OMNISPORT | 06-06-2021 19:16