MotoGP: flop Quartararo e Bagnaia nelle libere tre, Rossi è penultimo

23-10-2021 11:28

È ancora la pioggia la protagonista della terza sessione di prove libere del Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, terzultima prova del Mondiale 2021 MotoGP sul circuito di Misano Adriatico.

Alla fine a primeggiare sono le Ducati, con le moto ufficiali di Johann Zarco e Jack Miller primo e terzo e in mezzo la Pramac di Jorge Martin.

Sottotono invece Bagnaia, costretto a partire dal Q1, anche se per appena 136 millesimi, insieme, a sorpresa, al leader del Mondiale Fabio Quartararo, per la prima volta in stagione, complice un errore nel finale alla Quercia

Bene Franco Morbidelli, 7° con la sua Yamaha Petronas, affonda Valentino Rossi, solo 23° e penultimo, meglio solo del compagno di squadra Andrea Dovizioso.

Entrano diretti in Q2 anche la Ktm di Miguel Oliveira, quarto, e la coppia Honda Marquez-Pol Espargaro, mentre il fratello Aleix è ottavo con l’Aprilia davanti a Petrucci e Marini. Valentino Rossi è penultimo dietro al compagno di squadra Andrea Dovizioso.

La top ten:

1. J. Zarco (Fra – Ducati), 1’40”384

2. J. Martin (Spa – Ducati Pramac), +0.087

3. J. Miller (Aus – Ducati), +0.136

4. M. Oliveira (Por – Ktm), +0.448

5. M. Marquez (Spa – Honda), +0.471

6. P. Espargaro (Spa – Honda), +0.541

7. F. Morbidelli (Ita – Yamaha), +0.558

8. A. Espargaro (Spa – Aprilia), +0.580

9. D. Petrucci (Ita – Ktm), +0.583

10. L. Marini (Ita – Ducati Avintia), +0.601

