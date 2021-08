MotoGp, FP2: vince Lecuona, distante Rossi. Bagnaia miglior italiano

Il maltempo è diventato il protagonista delle seconde libere di Motogp. Il sole del mattino ha lasciato il posto a un diluvio imponente che ha costretto a posticipare l’orario del pomeriggio. Come spesso capita dalle parti di Spielberg, il meteo però può cambiare molto repentinamente e negli ultimi 20 minuti del turno il sole è tornato a splendere, iniziando ad asciugare le traiettorie sul manto d’asfalto.

Nel Red Bull Ring d’Austria, in una sessione poco funzionale per la ricerca del tempo, il migliore è stato un po’ a sorpresa Iker Lecuona, con la Ktm Tech3, davanti alla Ducati Pramac di Johann Zarco e ad Aleix Espargaro sull’Aprilia.

Ancora distante Valentino Rossi con il sedicesimo tempo, male anche Bagnaia che non va oltre la tredicesima piazza. Completano invece la top 10 i seguenti piloti: Marc Marquez, Jack Miller, Alex Marquez, Alex Rins, Pol Espargaro, Fabio Quartararo e Brad Binder. In difficoltà il leader iridato Fabio Quartararo, che non è riuscito a fare meglio del nono tempo con la sua Yamaha, ad oltre 5″. Se la passa però decisamente peggio il campione del mondo in carica Joan Mir, che non ama il bagnato e termina addirittura in penultima posizione.

Nella classifica complessiva resta in testa la Ducati di Zarco, mentre Bagnaia è il miglior italiano con l’ottavo posto.

La top 10 delle libere:

1. Zarco (Fra-Ducati) 1:22.827

2. Mir (Spa-Suzuki) +0.798

3. Rins (Spa-Suzuki) +0.903

4. Nakagami (Giap-Honda) +0.963

5. A. Espargaro (Spa-Aprilia) +1.014

6. Quartararo (Fra-Yamaha) +1.038

7. A. Marquez (Spa-Honda) +1.054

8. Bagnaia (Ita-Ducati) +1.076

9. M. Marquez +1.140 (Spa-Honda)

10. Martin (Spa-Ducati) +1.217

OMNISPORT | 13-08-2021 15:39