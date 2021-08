MotoGp, Pedrosa si complimenta con Rossi

Dani Pedrosa dopo il Gp di Stiria ha parlato del suo ritorno in pista dopo tre anni e del confronto con Valentino Rossi: “Nelle PL4 mi ha seguito e poi io ho seguito lui, è stato come tornare indietro nel tempo. Lo stile di guida si può modificare, ma è qualcosa che ti porti dentro e che ti contraddistingue, rimane sempre con te”.

“Finché non corri per davvero pensi sempre che l’età non conti e che basta rimettere le ruote in pista per essere al livello al quale eri solito esprimerti – sono le parole riportate da todocircuito.com – la wild card di questo fine settimana mi ha permesso di apprezzare ancora di più i suoi sforzi avvalorando i risultati che ha ottenuto negli ultimi anni, anche se non sono più al livello di quelli di prima. È molto difficile stare al passo degli avversari con l’avanzare degli anni”.

OMNISPORT | 09-08-2021 13:37