MotoGP, FP3 Valencia: primo Espargaro, Valentino Rossi in Top-10

13-11-2021 11:31

Si sono appena disputate le ultime FP3 del Mondiale MotoGP 2021 sul circuito della Comunità Valenciana. Mentre sottolineiamo l’ottima prestazione dell’Aprilia di Aleix Espargaro, che chiude la sessione al primo posto in 1’30.529 davanti a Miller e Morbidelli, ci troviamo a celebrare la grande prova del Dottore Valentino Rossi, giunto alla sua ultima gara della carriera, che con un passo decisamente buono chiude in decima posizione centrando una delle poche Top-10 stagionali.

Valentino Rossi in TOP-10 nelle FP3 a Valencia: tre italiani nei primi 10

Partiamo dal principio. Il miglior tempo se lo prende Aleix Espargaro in Aprilia davanti alla Ducati di Jack Miller e alla Yamaha Factory di Franco Morbidelli, rispettivamente distanti 18 e 85 millesimi da Espargaro. Stupendo il Morbido, che sta ritrovando la migliore condizione fisica dopo l’intervento al ginocchio e si dimostra davvero performante con la moto di Iwata. L’anno prossimo ci sarà anche lui in corsa. Ottima prova degli italiani a Valencia, con Pecco Bagnaia in Ducati che chiude quarto in 1’30.652 e il grande Valentino Rossi che si prende la decima posizione in Petronas col tempo di 1’30.825, appena tre decimi più lento dell’Aprilia.

Da notare anche le ottime prestazioni di Ducati, che oltre a Miller e Pecco in Factory piazza anche le due Pramac di Jorge Martin (quinto) e Johann Zarco (ottavo). Nono il Campione del Mondo Fabio Quartararo che chiude il suo giro in 1’30.791.

FP3 GP Valencia: chi rimane fuori dalla Top-10, paura per Pol Espargaro

Il primo degli esclusi è Alex Rins in Suzuki che precede la KTM di Binder di appena di appena 27 millesimi. Leucona tredicesimo in Tech 3 non ripete l’exploit di ieri, in quattordicesima piazza troviamo la Ducati Avintia di Luca Marini, che conclude in 1’31.135 a sei decimi dal primo.

Quindicesimo Alex Marquez, poi Danilo Petrucci, anche lui all’ultima gara (per ora) in MotoGP prima di dedicarsi alla Dakar con KTM. Si era paventato un futuro in Superbike per il pilota ternano, ma questo potrebbe essere solamente un arrivederci. L’Aprilia di Vinales in diciassettesima, gli ultimi italiani in classifica sono il buon Andrea Dovizioso, diciottesimo e in cerca di ritrovare un po’ di confidenza con la velocità vera, ed Enea Bastianini in Ducati, che chiude ventesimo.

Tra il primo e l’ultimo di queste FP3, ovvero la Honda di Pol Espargaro, passa appena un secondo. Molto sfortunato quest’ultimo, disarcionato dalla propria moto alla curva 14 e portato in ospedale per via di una forte contusione alla parte destra del corso, soprattutto nell’area delle costole. Il pilota è sempre rimasto cosciente.

FP3 GP Valencia, la classifica dei tempi

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.4 1’30.529

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 333.7 1’30.547 0.018 / 0.018

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 322.8 1’30.614 0.085 / 0.067

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 328.9 1’30.652 0.123 / 0.038

5 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 330.5 1’30.714 0.185 / 0.062

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1’30.762 0.233 / 0.048

7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 332.1 1’30.777 0.248 / 0.015

8 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 328.9 1’30.786 0.257 / 0.009

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 322.8 1’30.791 0.262 / 0.005

10 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 322.8 1’30.825 0.296 / 0.034

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1’30.866 0.337 / 0.041

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 328.9 1’30.893 0.364 / 0.027

13 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 322.8 1’31.112 0.583 / 0.219

14 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 324.3 1’31.135 0.606 / 0.023

15 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 332.1 1’31.152 0.623 / 0.017

16 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 319.8 1’31.217 0.688 / 0.065

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.4 1’31.239 0.710 / 0.022

18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 322.8 1’31.377 0.848 / 0.138

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 327.4 1’31.388 0.859 / 0.011

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 330.5 1’31.389 0.860 / 0.001

21 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 328.9 1’31.495 0.966 / 0.106

OMNISPORT