MotoGP, libere GP Valencia: Miller davanti, Rossi ultimo

A differenza di quella mattutina disputatasi sul bagnato, si è svolta sull’asciutto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana classe MotoGP sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Hanno dominato le due Ducati ufficiali con l’australiano Jack Miller che ha staccato il miglior tempo e Francesco Bagnaia il terzo, in mezzo a loro la Honda di Pol Espargaro. Undicesimo il neo campione del mondo, il francese della Yamaha ufficiale Fabio Quartararo, ventunesimo e ultimo Valentino Rossi con la sua Yamaha Petronas.

A Valencia le Ducati continuano il loro grande momento

Anche su un tracciato non proprio adatto alle sue caratteristiche la Desmosedici si dimostra in grande spolvero con Bagnaia che è si terzo ma a soli 68 millesimi dal compagno di squadra, solo il minore degli Espargaro è riuscito a inserirsi tra le due rosse di Borgo Panigale, per giunta a un’inezia, 12 millesimi, da Miller. Ancora bene le Suzuki degli spagnoli Alex Rins e Joan Mir, campione del mondo uscente, quarta e settima. Quinta un’altra Ducati, quella del team Pramac dello spagnolo Jorge Martin, mentre il francese suo compagno di squadra Johann Zarco è decimo. Finalmente Andrea Dovizioso, con l’altra Yamaha Peronas, ha conquistato la prima top ten dal suo rientro piazzandosi nono.

Quartararo e Rossi le delusioni del venerdì di Valencia

Tra le delusioni, su tutti ovviamente Quartararo e Rossi, che sta continuando la sua agonia in vista del ritiro. Male anche Franco Morbidelli, tredicesimo con l’altra Yamaha ufficiale, e le Aprilia degli spagnoli Aleix Espargaro e Maverick Vinales, rispettivamente dodicesimo e diciottesimo. Appena prima di Rossi ci sono Enea Bastianini, diciannovesimo, e il fratellastro del Dottore Luca Marini, ventesimo. Quindicesimo Danilo Petrucci, che con la KTM si appresta anch’egli a disputare l’ultimo Gran Premio della sua carriera, anche se quasi nessuno ne parla.

Seconde libere Valencia, la classifica completa

1. Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 1’30”927

2. Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda +0”012

3. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati +0”068

4. Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki +0”409

5. Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati +0”469

6. Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda +0”500

7. Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki +0”586

8. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM +0”594

9. Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha +0”670

10. Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati +0”676

11. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +0”781

12. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia +0”893

13. Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +0”905

14. Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda +0.925

15. Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM +1”156

16. Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM +1”171

17. Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM +1”281

18. Maverick VINALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia +1”287

19. Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati +1”292

20. Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati +1”302

21. Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha +1”358

