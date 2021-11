MotoGp, Pecco Bagnaia: "Scortiamo Rossi nel giro d'onore"

11-11-2021 18:36

Il centauro della Ducati Pecco Bagnaia in conferenza stampa a Valencia ha parlato dell’ultima gara di Valentino Rossi: “Ho avuto la fortuna di correre con lui in MotoGP e ho vinto la mia prima gara con lui in pista. Devo ringraziarlo per tutto il lavoro fatto nell’Academy e per il tempo passato assieme, anche ad allenarci. Sarà una giornata dura, ma doveva arrivare e sono convinto che nessuno si dimenticherà mai di quello che ha fatto”.

Le iniziative in pista per il numero 46: “Lasciarlo passare per il duecentesimo podio? È una cosa troppo difficile da fare. Penso potremo farlo passare dopo il traguardo, per scortarlo nel giro d’onore“.

L’Academy senza Valentino: “Dalla pandemia la nostra preparazione è cambiata. Tutto è stato chiuso, ci siamo allenati solo alla mattina, Valentino era a casa. Abbiamo già iniziato a dividerci, non penso che cambierà molto”.

OMNISPORT