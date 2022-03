MotoGP, FP4 Mandalika: Morbidelli davanti a tutti

19-03-2022 08:24

Si sono concluse da poco le FP4 sulla pista di Mandalika, in Indonesia. A prendersi il miglior tempo è l’alfiere della Yamaha Factory Franco Morbidelli, che chiude davanti a tutti in 1’31″968. Troviamo un italiano anche in seconda posizione, col grande Marco Bezzecchi che chiude a 452 millesimi dal Morbido. Terza piazza invece per il francese della Ducati Pramac Johann Zarco, staccato di 552 millesimi.

Quarto il campione del mondo Fabio Quartararo, poi Rins (con la moto in fiamme), Martin, Bastianini, Miller, Oliveira e Marini. Solamente 12° Pecco Bagnaia.

