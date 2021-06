Motogp, gioia e riconoscenza per Miguel Oliveira

Nel settimo round del Motomondiale 2021 di Motogp, a spuntarla è il portoghese Miguel Oliveira in KTM, protagonista di una bellissima gara dove ha tenuto dietro Quartararo (grande favorito alla vigilia) prima e poi i super motori di Zarco e Miller. Alla fine El Diablo è finito quarto a causa di 3” di penalità, e dunque una KTM si piazza davanti a due Ducati, di gran lunga la moto migliore del circus.

Ai mircofoni di Sky Sport, il centauro KTM ha usato parole al miele per il proprio team, e si mostra felicissimo per una vittoria che, alla vigilia, non era prevista:

“E’ difficile esprimere a parole quello che è accaduto oggi. E’ stata une delle gare migliori della mia carriera, tutto è stato perfetto. Ringrazio la KTM per avermi dato una moto così performante. Un fine-settimana bellissimo. La scelta di gomme è stata ottima, non era facile vista la pressione messa da Quartararo. Una sfida soprattutto dal punto di vista mentale e sono riuscito a prevalere”.

Una KTM in grande spolvero, galvanizzata da un nuovo telaio che funziona molto bene con le gomme Michelin:

“In gara abbiamo una miglior gestione con la gomma posteriore e credo sia qui la differenza rispetto al passato. Grandi meriti anche a chi ha svolto l’attività di test e a Dani Pedrosa“.

OMNISPORT | 06-06-2021 14:43