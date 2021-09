MotoGP, il gran premio di Aragon in diretta-live

PRE GARA

C’è una Ducati, c’è Francesco Bagnaia in pole position al GP di Aragon, tredicesima tappa stagionale del Motomondiale. Il centauro italiano con un giro record ha messo in riga in griglia, in prima fila, il compagno di box Jack Miller e la Yamaha ufficiale del leader del mondiale Fabio Quartararo.

Seconda fila per Marc Marquez, seguito da Jorge Martìn e Aleix Espargarò, mentre partirà solo nono il campione del mondo Joan Mir, con lui Pol Espargarò ed un super Enea Bastianini, capace di chiudere in nona posizione la sua prima Q2 in MotoGP. Penultimo un desolato Valentino Rossi in griglia in settima fila con l’esordiente in Aprilia, Vinales e Rins.

La griglia di partenza del Gran Premio di Aragon

1 Francesco BAGNAIA 1’46.322

2 Jack MILLER 1’46.688

3 Fabio QUARTARARO 1’46.719

4 Marc MARQUEZ 1’46.736

5 Jorge MARTIN 1’46.878

6 Aleix ESPARGARO‘ 1’46.883

7 Joan MIR 1’47.162

8 Pol ESPARGARO‘ 1’47.194

9 Enea BASTIANINI 1’47.278

10 Johann ZARCO 1’47.288

11 Takaaki NAKAGAMI 1’47.366

12 Brad BINDER 1’47.932

13 Iker LECUONA 1’47.508

14 Alex MARQUEZ 1’47.542

15 Cal CRUTCHLOW 1’47.613

16 Danilo PETRUCCI 1’47.708

17 Luca MARINI 1’47.741

18 Miguel OLIVEIRA 1’47.750

19 Maverick VINALES 1’47.764

20 Alex RINS 1’47.790

21 Valentino ROSSI 1’47.863

22 Jake DIXON 1’48.146