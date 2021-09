MotoGP, GP d'Aragona: pole di Bagnaia, a picco Valentino Rossi

Straordinaria Ducati nelle qualifiche del Gran Premio d’Aragona classe MotoGP. Davanti a tutti c’è Francesco Bagnaia, che domani partirà in pole position dopo aver stabilito il record della pista di Aragon. Di fianco a lui partirà il suo compagno di squadra nel team ufficiale di Borgo Panigale, l’australiano Jack Miller, terzo il leader del mondiale, il francese della Yamaha ufficiale Fabio Quartararo, strepitoso lo spagnolo Marc Marquez, quarto nonostante questa mattina sia caduto per l’ennesima volta in stagione.

Nella Q1 il francese Johann Zarco con la Ducati Pramac e il sudafricano Brad Binder con la KTM Red Bull si qualificano per la Q2, Valentino Rossi chiude undicesimo, davanti solamente al compagno di squadra in Yamaha Petronas, il britannico Jake Dixon, il che vuol dire che il Dottore partirà ventunesimo in griglia.

Sembra proprio che la pole non debba sfuggire a Quartararo ma quando mancano circa tre minuti alla fine delle qualifiche Pecco Bagnaia stampa un 1’46”322 che gli vale il record della pista e la partenza davanti a tutti nella gara di domani. A tempo praticamente scaduto il suo compagno di squadra Miller si installa al secondo posto a 366 millesimi, sopravanzando di soli 31 millesimi il Diablo.

Dal quarto all’ottavo posto una sfilza di spagnoli: Marquez, come abbiamo detto, con un distacco di soli 17 millesimi dalla prima fila di Quartararo, quindi nell’ordine Jorge Martin con la Ducati Pramac, Aleix Espargaro, sesto con l’Aprilia, il campione del mondo in carica Joan Mir con la Suzuki e Pol Espargaro con l’altra Honda. Fantastico nono Enea Bastianini che con la Ducati Avintia Esponsorama precede Zarco, decimo, undicesimo il giapponese Takaaki Nakagami della LCR-Honda IDEMITSU, infine dodicesimo Binder.

OMNISPORT | 11-09-2021 15:02