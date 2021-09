MotoGP, qualifiche Aragon: Quartararo stupito da Bagnaia

“Mi aspettavo che le Ducati andassero forte qui, specie Jack. Non mi aspettavo un Pecco così”. Così Fabio Quartararo al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Aragona classe MotoGP nelle quali è finito terzo, preceduto dalle due Ducati di Francesco Bagnaia, che partirà in pole, e di Jack Miller.

“Nel T4 sul rettilineo faccio davvero fatica, il nostro passo non è eccezionale, ma sufficiente per mettere nel mirino una top-5. Ieri con la gomma dura sono andato molto bene, questo pomeriggio invece è stato un disastro – ha spiegato il Diablo -. La soft è l’unica gomma possibile per domani, sceglieranno tutti la combinazione dura-morbida. In Yamaha abbiamo sviluppato una tecnica per fare funzionare meglio la gomma e non bruciarla. A Silverstone a inizio gara nei primi giri sono stato a un secondo da Pol Espargaro nei primi giri e poi sono andato all’attacco. Lì ha funzionato. Mi trovo bene sulla moto ma oggi era difficilissimo fare la pole. Vediamo cosa potremo fare, l’obiettivo è stare davanti domani”.

