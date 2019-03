MotoGP, gp d'Argentina a Termas de Rio Hondo. Diretta live

RICARICA LA PAGINA

Concentriamoci sulla MotoGP, le indicazioni del warm up non si sono discostate dalle qualifiche: Marquez che partirà in pole ha ribadito di essere l’uomo da battere e alle sue spalle si sono classificati gli stessi piloti che lo affiancheranno in prima fila, ovvero Vinales e Dovizioso. Tra i migliori anche Rins, Morbidelli, Petrucci e Rossi setitmo.

L’attesa per il Gran Premio di Argentina di MotoGP comincia nel migliore dei modi per gli italiani visto che dopo la vittoria in Qatar, Lorenzo Baldassarri si conferma sulla pista di Termas de Rio Hondo, trionfando nella gara di Moto2 davanti a Gardner e Alex Marquez. Baldassari rafforza così il suo primato in classifica mondiale

Amici sportivi di Virgilio la grande domenica di motori continua in nostra compagnia. Ci spostiamo dalle quattro alle due ruote, dal Bahrain all’Argentina, dalla F1 alla MotoGP. Tra poco vivremo insieme la diretta live del Gran Premio di Argentina della classe regina. Marc Marquez alle ore 20 italiane scatterà dalla pole position, in prima fila con la Yamaha di Vinales e la Ducati di Dovizioso in prima fila. Bene anche Valentino Rossi, che ha chiuso 4° e partirà in seconda con Miller e Morbidelli. Solamente 10° Petrucci con l’altra Ducati, 12° Jorge Lorenzo con l’altra Honda.

Secondo appuntamento per il Motomondiale. Dopo l’esordio stagionale a Losail (Qatar) il mondo delle due ruote torna in pista in Argentina a Termas de Rio Hondo. Si riparte dalla vittoria meritata in pista ma con strascichi nei tribunali per Andrea Dovizioso e la sua Ducati, capace di regolare il favorito della vigilia lo spagnolo Mark Marquez. Con tutta probabilità il duello si ripeterà anche sul tracciato sudamericano. Valentino Rossi ha avuto un esordio abbastanza anonimo: un quinto posto finale però soddisfacente tenuto conto dei problemi che sta vivendo la sua Yamaha. In classifica piloti ovviamente Dovizioso è davanti a tutti. L’inizio della gara è previsto per le 20,00 ora italiana.

CIRCUITO TERMAS DE HONDO

Il gp di Argentina si disputa sul circuito di Termas de Hondo, situato nella omonima località termale. Ha una lunghezza di 4,8 km, che le motogp dovranno percorrere per 25 volte. Il tracciato è tortuoso e per qualcuno può essere paragonato a Phillip Island: un mix di curve veloci e lente. Questo circuito ha 9 curve a destra e 5 a sinistra, con una lunga linea diritta in salita di 1.070 metri, con una larghezza media di 16 metri. Viene considerata una pista tecnica; particolarmente sollecitate le gomme, soprattutto quella anteriore, per l’asfalto abrasivo. Il record sul giro appartiene ancora a Valentino Rossi, che nel 2015 segno un 1’39”019 a 174,7 km/h di media. Su questo tracciato le moto raggiungono anche i 330 km/h. I freni invece non dovrebbero essere particolarmente sollecitati: i piloti li utilizzano circa 30 secondi a giro per un totale di 12 minuti nell’intero gp.

