MotoGP, GP del Portogallo a Portimao: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

Torna la MotoGp, con tappa sul circuito del Autodromo Internacional dell’Algarve, meglio noto come Portimao. Tappa che segna il ritorno in Europa dopo le gare in Asia e in America: si corre l’edizione numero 17 del GP del Portogallo la terza all’Algarve International Circuit.

GP del Portogallo a Portimao: le caratteristiche del circuito

Il tracciato, inaugurato il 2 novembre 2008 dalla Superbike è lungo 4592 metri ed è caratterizzato da 15 curve (9 a destra e 6 a sinistra), di vario raggio. Proprio per questo viene definita una pista da montagne russe con dislivelli notevoli: la pendenza in discesa raggiunge anche il 12%, in salita il 6%. Alla fine del rettilineo principale c’è un dosso dove le moto impennano. I piloti della MotoGp devono utilizzare i freni per una valore complessivo sul giro di 33 secondi.

GP del Portogallo a Portimao: i favoriti

Difficile fare i pronostici considerando i pochi precedenti sulla pista, ovvero tre. Si può considerare il vincitore della prima edizione Miguel Oliveira. Impossibile poi non citare il campione del Mondo in Carica, Fabio Quartararo vincitore qui lo scorso anno e quest’anno ancora alla ricerca di un feeling buono con la sua M1 (nonostante la vittoria in Indonesia). Tra gli altri piloti da tenere d’occhio, Bagnaia che ha già vinto sul circuito e poi Bastianini leader della classifica fino a Marquez che torna in pista dopo l’infortunio di Jerez.

GP del Portogallo a Portimao: date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

Questo il programma del weekend della MotoGp.

Venerdì 22 aprile

Ore 9.55: prove libere 1 Moto3

Ore 10.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 1 Moto2

Ore 14.10: prove libere 2 Moto3

Ore 15.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 23 aprile

Ore 9.55: prove libere 3 Moto3

Ore 10.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 3 Moto2

Ore 13.30: qualifiche Moto3

Ore 14.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 15.10: qualifiche MotoGP

Ore 16.10: qualifiche Moto2

Domenica 24 aprile

Ore 10.15: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 12.20: gara Moto3

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15.30: gara Moto2

GP del Portogallo a Portimao: chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

La gara del Portogallo della MotoGp, verrà trasmessa live su Sky (sulle app di SkyGo) e in streaming su NOW (differita su TV8), con la gara della top class prevista per domenica 24 aprile alle ore 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno.

