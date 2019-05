MotoGP, gp di Spagna a Jerez. La diretta-live

RICARICA LA PAGINA

Cominciamo la nostra diretta live del Gran Premio di Spagna di MotoGP con una notizia di questa mattina, vale a dire il forfait di Andrea Iannone che era caduto rovinosamente nelle prove. Il pilota dell’Aprilia non correrà.

Amici di Virgilio è sempre tempo di motori la domenica. Tra poco meno di un’ora scatterà il Gran Premio di Spagna di MotoGp. Per la quarta gara del Motomondiale 2019, la classe regina fa tappa a Jerez de la Frontera. A partire dalla pole a sorpresa sarà Fabio Quartararo che ha sorpreso tutti precedendo l’altra Yamaha Petronas del nostro Franco Morbidelli. Il padrone di casa Marc Marquez completa la prima fila, davanti alla Ducati di Dovizioso quarto davanti a Vinales con la prima delle Yamaha ufficiali e Crutchlow con la Honda LCR. Settima l’altra Desmosedici di Petrucci. Solamente 13° Rossi, che non è riuscito a superare il taglio del Q1, poco meglio Jorge Lorenzo, scivolato nel secondo tentativo del Q2 e solo 11°.

A Jerez un Mondiale MotoGP incerto

Il mondiale per adesso si sta rivelando molto equilibrato con 3 diversi vincitori nei primi 3 gran premi della stagione. La classifica generale per ora parla italiano con Andrea Dovizioso primo con 54 punti, davanti a Valentino Rossi che di punti finora ne ha totalizzati 51. Terzo il sorprendente Alex Rins, che in sella alla sua Suzuki, ha colto una vittoria insperata in Texas e adesso sta a 45 punti. Quarto il grandissimo favorito per la vittoria finale, lo spagnolo Marc Marquez che, complice l’assurdo incidente di Austin, deve accontentarsi di inseguire con 41 punti.

Caratteristiche del gp di Jerez

Il circuito di Jerez de la Frontera si trova nella Spagna meridionale. E’ stato costruito nel 1985, ha subito numerose modifiche fino ad arrivare all’attuale tracciato. E’ lungo solo 4.423m, con 13 curve e due brevi rettilinei: è perciò il più breve del motomondiale. Un altro prima non esaltante per il circuito spagnolo è la lentezza: infatti qui le moto tengono una velocità media di 160 km/h. Sicuramente non mancheranno i sorpassi viste le tante curve, ma attenzione alle ondulazioni dell’asfalto: moto non bilanciate o stabili in frenata non possono affrontare in modo aggressivo le curve più veloci. Il tracciato ha due staccate molto difficili: la 1 (si passa da 278 km/h a 105 km/h) e la 6 (da 288 km/h a 87 km/h), tra le più impegnative del mondiale. Infine attenzione all’ultima curva, storicamente è lì che si sono consumati i duelli più elettrizzanti. I centauri dovranno percorrere il circuito per 27 volte per un totale di 119,4km.

VIRGILIO SPORT | 05-05-2019 12:55