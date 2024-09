MotoGP Indonesia, libere a Morbidelli su Vinales e Martin: problemi per Bagnaia. Oliveira, caduta e frattura, è out

Franco Morbidelli è stato il più veloce nelle prove libere 1 del GP di Indonesia davanti a Vinales e Martin, grande fatica per Bagnaia solo 14simo. Brutta caduta invece per Miguel Oliveira, frattura del polso e ritiro

Inizio pieno di spunti per il week end del Gran Premio di Indonesia. Il circuito di Mandalika ha riservato non poche sorprese alla MotoGP nel primo turno di prove libere. Il miglior tempo l’ha firmato Franco Morbidelli con la Ducati del Team Pramac riuscendo a battere il compagno di team e leader del Mondiale Jorge Martin. Nel mezzo l’Aprilia di Maverick Vinales. Inizio non buono per Bagnaia: Pecco ha avuto diversi problemi ancora con le gomme e senza trovare mai il passo ha chiuso solo 14simo. Male, malissimo invece si è fatto Miguel Oliveira che dopo una spaventosa caduta con highside è stato costretto al forfait.

GP di Indonesia: lo squillo di Morbidelli, Martin c’è, Bagnaia fatica

Franco Morbidelli è stato il più veloce nelle prove libere 1 del GP di Indonesia 15sima prova del Mondiale di MotoGP che si sta svolgendo sul circuito di Mandalika. Subito a suo agio sulla pista indonesiana molto sporca e con poco grip, il “Morbido” ha primeggiato col tempo di 1:30.689 rifilando 2 decimi a Vinales su Aprilia e addirittura mezzo secondo al compagno di squadra Martin.

Quarto posto per Pedro Acosta su Ktm, 5° un sorprendente Zarco con la Honda, a precedere nell’ordine le Ducati di Marc Marquez, Bezzecchi, Bastianini, l’altra Honda di Marini e Di Giannantonio. Solo 14° Bagnaia, ancora non a posto e con problemi di grip al posteriore. Anche se Pecco dopo una lunga sosta ai box per intervenire sul setting della sua Ducati è rientrato in pista facendo parziali migliori ma decidendo di abortire sempre i suoi giri rallentando senza chiudere il tempo sul traguardo.

La brutta caduta di Miguel Oliveira costretto al ritiro

Il Gran Premio di Indonesia di Miguel Oliveira è già finito. Il portoghese dell’Aprilia è stato vittima di una bruttissima caduta, un highside nel corso delle prove libere che lo ha sbalzato dalla sua moto. Oliveira dopo le prime cure del caso è stato portato in ospedale per accertamenti, che hanno evidenziato la frattura scomposta del polso destro. Sarà necessaria l’operazione per il rider del team Trackhouse, che tornerà nelle prossime ore in Portogallo per sottoporsi all’intervento e salterà dunque anche il GP del Giappone della prossima settimana.

