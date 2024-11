MotoGP, Gp Malesia pre qualifiche: zampata Bagnaia e Martin secondo cade nel finale. Marquez si salva, Iannone no

Nel Gran Premio della Malesia di MotoGP sul circuito di Sepang Pecco Bagnaia è stato il più veloce nelle pre-qualifiche col tempo di 1:57.679, davanti a Jorge Martin (caduto nel finale)

Un gran bel ritmo di Martin ma poi alla fine arriva il tempone di Bagnaia e Jorge per batterlo finisce per terra. E’ venerdì ma c’è già tensione alle stelle al Gran Premio di Malesia penultima prova del Mondiale MotoGP. Pecco concede il bis e dopo le fp1 fa il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere a Sepang valida come pre qualifiche. 1:57.679 il tempo per il campione del mondo arrivato nel finale, subito dopo la caduta di Martinator leader del campionato. Per il resto da sottolineare il 10° tempo di Marc Marquez che si salva sul filo di lana dall’eliminazione e dal Q2 a cui sarà costretto Andrea Iannone al rientro dopo cinque anni e penultimo dopo un’ottima fp1.

MotoGP, Bagnaia batte Martin nel finale: Jorge cade

Pecco Bagnaia è stato il più veloce nelle pre-qualifiche del GP di Malesia col tempo di 1:57.679, davanti a Jorge Martin (caduto nel finale) e a Bastianini. Tra i primi dieci che si sono qualificati per il Q2 Vinales, Alex Marquez, Quartararo, Morbidelli, Rins, Miller e Marc Marquez che ha agguantato l’ultima posizione utile proprio all’ultimo secondo. Esclusi e costretti al Q1 tra gli altri, a sorpresa Acosta, Bezzecchi, Binder. Fuori anche Andrea Iannone, 21° e penultimo a circa due secondi di ritardo dalla vetta, al suo rientro in MotoGP dopo 5 anni di assenza. Intanto la MotoGP si interroga se sia giusto o meno andare a correre a Valencia a metà novembre l’ultima gara del Motomondiale.

Sepang, guarda la caduta di Jorge Martin nel finale: video

Caduta a parte, Jorge Martin è sembrato molto veloce, nella seconda parte delle pre qualifiche Martinator viaggiava su ottimi tempi, per tratti anche con quasi mezzo secondo sul duo Ducati Factory Bagnaia–Bastianini. Ma Pecco è riuscito come al solito a tirare il coniglio dal cilindro, ma anche Enea ha accorciato le distanze nel finale. Martin nel tentativo di rispondere a Bagnaia è scivolato in curva 1.

Così nelle fp1 a Sepana: Bagnaia sprinta, Martin sul velluto

Nella notte italiana si erano svolte le prime prove libere con miglior tempo di Bagnaia in 1:58.795. Alle sue spalle secondo Vinales a 7 decimi, terzo Bezzecchi a un secondo. 4° Miller, 5° Acosta, mentre il leader del Mondiale Jorge Martin (che non ha montato la gomma soft e ha preferito concentrarsi sul passo gara) aveva chiuso 6°. Nono tempo per un ottimo Andrea Iannone, al rientro in MotoGP dopo cinque anni al posto di Di Giannantonio sulla Ducati del Team Pentamina VR46. Più indietro 12° Marc Marquez.

MotoGP Sepang, i tempi delle pre qualifiche

Pos Pilota Team Gap 1 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:57.679 2 Jorge Martin Prima Pramac Racing +0.050 3 Enea Bastianini Ducati Lenovo Team +0.198 4 Maverick Vinales Aprilia Racing +0.462 5 Alex Marquez Gresini Racing Motogp +0.617 6 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team +0.624 7 Franco Morbidelli Prima Pramac Racing +0.631 8 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team +0.657 9 Jack Miller Red Bull Ktm Factory Racing +0.681 10 Marc Marquez Gresini Racing Motogp +0.683 11 Pedro Acosta Red Bull Gasgas Tech3 +0.759 12 Marco Bezzecchi Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +0.781 13 Johann Zarco Castrol Honda Lcr +0.946 14 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing +0.970 15 Takaaki Nakagami Idemitsu Honda Lcr +1.321 16 Raul Fernandez Trackhouse Racing +1.428 17 Aleix Espargaro Aprilia Racing +1.509 18 Luca Marini Repsol Honda Team +1.696 19 Augusto Fernandez Red Bull Gasgas Tech3 +1.723 20 Joan Mir Repsol Honda Team +1.856 21 Andrea Iannone Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +1.939 22 Lorenzo Savadori Trackhouse Racing +2.429

MotoGP Sepang: i tempi delle libere 1