MotoGp Doha: Quartararo vince su Zarco e Martin. Rossi male

Tutto pronto per la seconda gara di MotoGP del Mondiale 2021, di nuovo in Qatar nel circuito di Losail con Jorge Martin in sella alla Ducati del team Pramac in pole position.18:47

Ricordiamo dunque la griglia di partenza con i primi sei qualificati: Martin, Zarco, Vinales, Miller, Quartararo, Bagnaia. Grande delusione per Valentino Rossi: il "Dottore" ha accusato quasi un secondo di ritardo dal giovane poleman spagnolo chiudendo la qualifica in ventunesima posizione.18:51

Moto in pista, giro di ricognizione e pronti per il via!18:58

GIRO 1: Martin scatta in testa davanti a Zarco ed A.Espargaro. Bagnaia e Vinales sono scivolati rispettivamente in nona ed undicesima posizione.19:03

GIRO 17: Errore di Bagnaia in curva 1. Il ducatista finisce in settima posizione dietro a Vinales. Davanti, tutto invariato.19:33

Fabio Quartanaro trionfa nel GP di Doha grazie ad una gara condotta in rimonta. Il pilota della Yamaha, partito dalla quinta casella in griglia, ha sfruttato gli errori di chi lo precedeva per avvicinarsi alle Ducati Pramac guidate da Jorge Martin e Johann Zarco e passarle nel finale di gara. I due ducatisti, in testa per gran parte della gara, hanno ceduto negli ultimi giri consegnando la vittoria al talentuoso francese.19:53

PRE GARA

Con due Ducati davanti a tutti, ben 4 nelle prime due file, potrebbe colorarsi davvero di rosso il Gran Premio di Doha MotoGp. Il Motomondiale 2021 concede il bis in Qatar nella domenica di Pasqua sulla pista di Losail dove domenica scorsa Vinales ha vinto la gara inaugurale del campionato. Lo spagnolo della Yamaha partirà in terza piazza alle spalle delle due Ducati ma non di quelle ufficiali, bensi le Pramac, quella di Jorge Martin che ha conquistato una splendida pole position da rookie e quella di Zarco.

In seconda fila altre due Ducati, Miller e Pecco Bagnaia, tra di loro l’altra Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo. Solo decimo Franco Morbidelli con la M1 Petronas ma ancora peggio è andato al suo compagno di box, quel Valentino Rossi, in crisi nera, fuori già in Q1 che partirà 21°, di fatto penultimo in griglia davanti al solo Savadori. A completare la top ten: settimo Espargaro, ottavo Alex Rins e solo nono il campione del mondo in carica Joan Mir.

La griglia di partenza del Gran Premio di Doha MotoGp

1. Jorge MARTIN 1’53.106

2. Johann ZARCO 1’53.263

3. Maverick VINALES 1’53.267

4. Jack MILLER 1’53.303

5. Fabio QUARTARARO 1’53.469

6. Francesco BAGNAIA 1’53.65

7. Aleix ESPARGARO 1’53.705

8. Alex RINS 1’53.745

9. Joan MIR 1’53.785

10. Franco MORBIDELLI 1’53.794

11. Stefan BRADL 1’54.224

12. Miguel OLIVEIRA 1’55.096

13. Luca MARINI 1’54.228

14. Alex MARQUEZ 1’54.261

15. Pol ESPARGARO 1’54.402

16. Takaaki NAKAGAMI 1’54.481

17. Danilo PETRUCCI 1’54.528

18. Brad BINDER 1’54.555

19. Enea BASTIANINI 1’54.632

20. Iker LECUONA 1’54.731

21. Valentino ROSSI 1’54.881

22. Lorenzo SAVADORI 1’55.823

Fonte: Getty