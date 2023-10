MotoGP, Gp Thailandia: Sprint Race diretta LIVE Buriram

Cronaca in diretta

Jorge Martin scatterà dalla pole position grazie al tempo record di 1:29.287 timbrato in qualifica. In prima fila ci saranno Luca Marini (+0.138) e Aleix Espargaro (+0.174). Seconda fila per Marco Bezzecchi (+0.196), Brad Binder (+0.209), e Pecco Bagnaia (+0.240).

Bagnaia guida sempre la classifica piloti con 366 punti e 27 lunghezze di vantaggio su Jorge Martin (339), superato dopo le ultime due gare complesse che lo hanno visto costretto al ritiro in Indonesia e poi solamente quinto in Australia. Terza posto per Marco Bezzecchi a quota 293.

PARTITI! Ottimo spunto di Jorge Martin che riesce a tenersi alle spalle Marini ed Espargaro. Partenza non buona per Pecco Bagnaia, scivolato al momento al nono posto alle spalle di Zarco.

GIRO 2. Espargaro fatica e perde due posizioni in favore di Binder e Marquez, protagonista di una grandissima progressione in questi primi due giri. Martin ha allargato il gap su Marini a un secondo.

GIRO 4. Bezzecchi supera anche Marc Marquez ed è ora sesto. Buon giro anche per Bagnaia che riesce a recuperare ritmo e a risalire in settima piazza passando Zarco e Alex Marquez.

