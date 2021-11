MotoGP Valencia: vince Bagnaia, tripletta Ducati. Rossi gran addio!

Dal circuito Ricardo Tormo è tutto. Grazie per aver seguito la diretta scritta del GP della Comunità Valenciana. Appuntamento alla prossima stagione.14:54

Quarta vittoria e decimo podio in MotoGP per Pecco Bagnaia ma il palcoscenico è, per ovvi motivi, tutto per Valentino. Il Dottore lascia il Motomondiale dopo 26 anni conditi da nove titoli mondiali in quattro classi differenti, unico a riuscirci nella storia di questo sport, 115 vittorie, 235 podi, 65 poles, 25 stagioni con almeno un podio a referto e un posto speciale nel cuore di tutti gli appassionati di questo sport.14:49

BANDIERA A SCACCHI! Pecco Bagnaia vince anche a Valencia, stavolta davanti a Martin e Miller per la tripletta Ducati. Quarto posto per Mir che precede il campione del Mondo Quartararo. Valentino Rossi chiue decimo con tutto il gruppo di piloti che si ferma a bordo pista per festeggiarlo e salutarlo.14:55

GIRO 27. Bagnaia a pochissime curve dalla quarta vittoria in MotoGP.14:42

ULTIMO GIRO!14:40

GIRO 26. Poco meno di due giri al termine con Bagnaia che assapora il gusto della vittoria e Miller che ha ormai nel mirino Martin.14:40

GIRO 25. Bagnaia guida con otto decimi su Martin con ques'ultimo che è stato raggiunto da Miller.14:39

GIRO 25. Nelle retrovie intanto Bastianini è salito in ottava posizione col sorpasso su Aleix Espargaro.14:38

GIRO 24. Bagnaia incrementa a sei decimi il vantaggio su Martin.14:37

GIRO 23. Miller si fa minaccioso alle spalle di Martin. Sei decimi il suo ritardo.14:36

GIRO 22. Quattro decimi tra Bagnaia e Martin, meno di un secondo tra quest'ultimo e Miller. Mir sempre quarto con oltre un secondo su Quartararo.14:34

GIRO 21. Bagnaia continua nella propria gara di testa con Martin che non si schioda dalla sua coda.14:32

GIRO 20. Miller sta dando tutto per andare a prendere Martin e Bagnaia. Dominio Ducati fino a questo momento.14:30

GIRO 19. Miller infila Mir alla seconda curva e si riprende il terzo posto provvisorio.14:29

GIRO 18. Martin accorcia su Bagnaia portandosi a tre decimi dall'italiano con Mir che viaggia a un secondo dal connazionale.14:27

GIRO 17. Giro veloce di Bagnaia che sta dando tutto per staccare Martin. Mir intanto si è avvicinato trascinandosi dietro Miller.14:25

GIRO 16. Cerca subito di scappar via Pecco imprimendo un ritmo forsennato alla gara.14:24

GIRO 15. Bagnaia al comando dopo il sorpasso su Martin all'ultima curva!14:23

GIRO 15. Mir si avvicina gradualmente ai due davanti che, nel frattempo, sono entrati in bagarre.14:22

GIRO 14. Mir guadagna qualcosa sul duo Ducati al comando ma resta a oltre mezzo secondo di distacco.14:21

GIRO 14. Valentino Rossi intanto resiste in decima posizione con Morbidelli alle calcagna.14:20

GIRO 13. Otto decimi tra Bagnaia e Mir. Lo spagnolo non sembra in grado di andare a prendere i due davanti in questa fase.14:19

GIRO 12. Martin e Bagnaia scappano via da soli, a inseguirli Mir e Miller.14:17

GIRO 11. RINS A TERRA! Lo spagnolo scivola via e spreca una chance d'oro per andare a podio.14:17

GIRO 11. Mezzo secondo tra Rins e Mir, il campione del mondo 2020 non riesce a tenere la coda del compagno.14:16

GIRO 10. Giro veloce di Rins che ha staccato il compagno di squadra Mir formando un terzetto al comando con Martin e Bagnaia.14:16

GIRO 9. Continua il monologo di Martin al comando della gara. Bagnaia per ora resta in scia ma deve difendersi da Rins.14:14

GIRO 8. Sembrano sgranarsi le moto al comando. Martin ora ha un paio di decimi su Bagnaia, lo stesso vantaggio del torinese su Rins.14:12

GIRO 7. Bagnaia accorcia su Martin trascinandosi sempre dietro i due della Suzuki. Quartararo viaggia invece a quattro decimi da Mir in compagnia di Miller e Aleix Espargaro. Ottavo Binder davanti a Zarco e Rossi.14:11

GIRO 6. Bagnaia viene passato da Rins ma restituisce il sorpasso all'incrocio successivo e mantiene la seconda posizione.14:09

GIRO 6. Martin continua a guidare con margine su Bagnaia. Il torinese è minacciato dalla coppia Suzuki formata da Mir e Rins.14:08

GIRO 5. Scivola Nakagami che finisce nella via di fuga alla curva 1.14:08

GIRO 5. Miller viene passato anche da Quartararo. Gara difficile per l'australiano che sta scivolando sempre più indietro.14:07

GIRO 4. Bagnaia svernicia Mir sul dritto e sale in seconda posizione. Lo spagnolo viene superato anche dal compagno di squadra Rins, autore del giro più veloce della gara.14:06

GIRO 3. Miller viene passato anche da Rins e ora deve difendere il quinto posto dall'assalto di Quartararo.14:05

GIRO 3. Bagnaia passa Miller alla prima curva e si mette dietro il compagno Miller. Intanto c'è il giro veloce di Mir, lanciato all'inseguimento di Martin.14:04

GIRO 2. Staccatona di Jack Miller che si porta al comando per un attimo, poi Martin lo ripassa e ne approfitta anche Mir.14:02

GIRO 1. Anche Mir davanti a Bagnaia che ora è quarto. Rins e Quartararo lo inseguono.14:02

GIRO 1. Martin gira per primo alla curva 1 con Miller che ha superato Bagnaia in seconda posizione.14:01

PARTITI!14:00

Giro di ricognizione in corso.13:58

Grande affollamento di addetti ai lavori - e non - nei pressi della casella occupata da Rossi. Tutti vogliono essere vicini al Dottore fino all'ultimo momento possibile.13:54

Piloti e membri dei team schierati in griglia in attesa del giro di ricognizione. 13:52

Prima fila tutta Ducati con Jorge Martin a precedere Bagnaia e Miller. In seconda fila Mir, Zarco e Rins. Terza fila per il campione del Mondo Quartararo e quarta per Valentino Rossi, all'ultima gara della propria carriera.13:21