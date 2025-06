MotoGP Aragon, Bagnaia non sa più cosa fare: "Anche i tecnici sono in difficoltà". E Dall'Igna a Pecco: "Dobbiamo parlare"

Ancora difficoltà per Francesco Bagnaia, che nella Sprint di Aragon non va oltre il 12esimo posto mentre il compagno in Ducati ufficiale Marquez conquista la vittoria. Pecco non sa dare spiegazioni, Dall'Igna corre ai ripari

È diventato ormai un copione che quasi ogni fine settimana ammette repliche, ma più si va avanti e più la crisi di Francesco Bagnaia si acuisce, purtroppo per lui. Ad Aragon il pilota Ducati ha chiuso solo 12esimo nella Sprint Race, dopo essere partito quarto in griglia e aver pagato una sbavatura che lo ha portato a finire lungo. E ancora una volta Pecco ha accusato problemi in fase di staccata ed inserimento.

Bagnaia affonda, Marquez sente di avere la moto giusta per vincere il Mondiale

Il già campione del mondo non riesce proprio a trovare il giusto feeling con l’anteriore, e la classifica inizia ad essere alquanto impietosa per il torinese, che adesso accusa una distanza di 84 punti dal compagno di squadra e leader attuale della MotoGP Marc Marquez. Il quale ha conquistato la Sprint di Aragon, pista storicamente a lui favorevole (e difatti ha portato a casa oggi anche la pole position per la gara di domani), pur faticando con il caldo che ha mandato a livelli notevoli la temperatura della gomma anteriore (“Alla partenza ho sgommato, dobbiamo fare in modo che questo non si ripeta domani. Ma in ogni caso sapevo di avere il passo e che mi sarei trovato meglio con la gomma usata rispetto a quella nuova”, ha spiegato lo spagnolo a Sky Sport).

E dire che lo stesso Marquez se l’è vista brutta a causa del contatto in pista con Pedro Acosta, con il pilota Ducati che ha evitato il peggio grazie al suo istinto, come ha rivelato ai media. In ogni caso lo spagnolo sa di avere la “moto giusta per vincere il Mondiale […] e la Ducati è molto bilanciata e sono a mio agio a guidarla”. Tutt’altro spartito con Bagnaia, come abbiamo accennato.

Pecco ancora in difficoltà con l’anteriore: “Non capiamo dove stia il problema”

Pur conscio che sarebbe stata dura oggi, come ha commentato egli stesso a Sky Sport dopo la Sprint, Pecco ha spiegato di aver provato “di tutto”, ma senza successo. “Non riuscivo a frenare in maniera efficace, non riesco ad avere un anteriore stabile per il mio stile di guida. C’è bisogno di un piccolo dettaglio che possa far svoltare tutto”, ha aggiunto.

Bagnaia ha anche affermato che questa situazione è difficile pure per chi lavora sulla moto come gli ingegneri, perché sono tutti alla ricerca di quel quid che possa capovolgere in positivo la situazione. “Ma non sappiamo cosa possa essere, anche i tecnici fanno fatica. Tentiamo anche cose molto grandi ma il problema resta lì. C’è poco altro da aggiungere, ho dato il massimo ma sono finito dodicesimo”, ha concluso amaramente il pilota (che, ironia della sorte, è affondato oggi alla pari del presunto nuovo compagno di scuderia in Yamaha dal 2026, l’undicesimo nella Sprint Fabio Quartararo, anche se si tratta di una voce smentita in maniera decisa dallo stesso Pecco).

Dall’Igna: “Parleremo con Pecco”

E il direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna ad AS, oltre a parlare della Sprint vincente di Marquez (spiegando che lo spagnolo ha avuto problemi di pattinamento con la gomma posteriore, cosa che gli ha pregiudicato la partenza, per poi risollevarsi in maniera “molto intelligente senza forzare troppo nei primi giri”), ha riservato un commento laconico, ad occhio anche abbastanza freddo, su Bagnaia: “Adesso parleremo con Pecco”, senza aggiungere molto altro.