Jorge Martin fa pretattica: "Bagnaia è il favorito insieme alle Suzuki"

13-11-2021 15:29

Se il Mondiale 2021 ha regalato alla Ducati solo la gioia del titolo costruttori, nella prossima stagione sembrano davvero esserci tutte le possibilità per la scuderia di Borgo Panigale per puntare anche al Mondiale piloti.

Il talento infatti non manca tra i piloti del team ufficiale, in particolare Pecco Bagnaia, e giovani rampanti dei team satelliti, su tutti Jorge Martin.

Lo spagnolo del team Pramac ha infatti stampato l’ultima pole position della stagione nel GP della Comunità Valenciana, la quarta della sua annata da debuttante nella MotoGP, già impreziosita dalla vittoria nel GP di Stiria.

Per il campione del mondo Moto3 2018 il bilancio non può che essere soddisfacente, con l’ovvia speranza di restare con i primi anche in gara: “È fantastico finire la stagione con una pole davanti a tutti i miei tifosi e a delle tribune così piene – le parole di Martin a ‘Sky Sport’ – Sono molto contento per il risultato di oggi e sono anche fiducioso per la gara di domani”.

Jorge non si fa però illusioni: “Penso di avere un bel ritmo. Sarà importante gestire bene i primi giri, ma so anche che Pecco e le Suzuki sembrano molto competitivi e sono favoriti per la vittoria”.

