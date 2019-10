MotoGP, gran premio del Giappone a Motegi. Diretta-live

MotoGP Gran Premio del Giappone diretta live (24 giri): 1. Marquez; 2. Quartararo; 3. Dovizioso; 4. Vinales; Morbidelli; 5. 10.Petrucci; 11. Rossi

-9 giri: un Morbidelli in difficoltà con le gomme cede un’altra posizione, Vinales è 4°

CLASSIFICA DISTACCHI

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 24:53.236 2 20 F. QUARTARARO +2.169 3 4 A. DOVIZIOSO +6.482 4 21 F. MORBIDELLI +6.647 5 12 M. VIÑALES +6.767 6 43 J. MILLER +8.658 7 42 A. RINS +8.972 8 35 C. CRUTCHLOW +9.222 9 36 J. MIR +12.316 10 9 D. PETRUCCI +13.184

10 GIRI ALLA FINE: Dovizioso ha superato in staccata Morbidelli, è 3° il Dovi!

-11 giri: sembra arrendersi Quartararo che ha visto raddoppiare in un solo giro il suo distacco da Marquez, sono 2 secondi di ritardo

-12 giri: sempre un secondo circa tra Marquez e Quartararo, praticamente dalla fine del primo giro

13 GIRI ALLE FINE, CLASSIFICA: anche Vinales ha passato un Miller in crisi

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 20:01.748 2 20 F. QUARTARARO +1.226 3 21 F. MORBIDELLI +5.367 4 4 A. DOVIZIOSO +5.586 5 12 M. VIÑALES +6.266 6 43 J. MILLER +6.808 7 35 C. CRUTCHLOW +8.151 8 42 A. RINS +8.234 9 36 J. MIR +11.722 10 9 D. PETRUCCI +11.854

-14 giri: anche Dovizioso passa Miller e si rimette alle spalle di Morbidelli: 3° e 4° i due italiani

Rossi recupera un’altra posizione, 11°

-15 giri: Dovizioso attacca Morbidelli ma va lungo e deve difendersi da Vinales

Morbidelli a sua volta attacca Miller e rimette le ruote sul podio!!!

-16 giri: caduto Iannone!

-17 giri: al momento il duello più combattuto vede per la quarta posizione in lotta Morbidelli e Dovizioso di poco alle spalle del podio di Miller

-18 giri: uno sguardo agli altri italiani, Petrucci 8° e Bagnaia 14°, Iannone 16°

-19 giri: giro veloce di Marquez che riallunga su Quartararo

20 giri alla fine classifica: Rossi risale un’altra posizione 12°

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 7:38.362 2 20 F. QUARTARARO +0.984 3 43 J. MILLER +2.362 4 21 F. MORBIDELLI +2.995 5 4 A. DOVIZIOSO +3.287 6 12 M. VIÑALES +3.602 7 35 C. CRUTCHLOW +4.713 8 9 D. PETRUCCI +5.282 9 36 J. MIR +5.734 10 42 A. RINS +5.922

giro 4: Quartararo sta rosicchiando qualcosa su Marquez, il distacco è sceso sotto il secondo

giro 3: sempre un secondo tra Marquez e Quartararo mentre Miller ha passato Morbidelli che ora è insidiato da Dovizioso. Rossi risalito, si fa per dire, al 13° posto

giro 2: giro impressionante di Marquez che ha già allungato ad oltre un secondo di vantaggio. Infuria la lotta tra Morbidelli e Miller per il 3° posto

giro 1: Marquez ripassa subito Quartararo e si rimette in testa. Morbidelli risale subito un paio di posizioni e si rimette sul podio. Dovizioso è 5°. Malissimo Rossi che è sceso in 14° posizione!

PARTITI!!! Marquez tiene la pole e resta davanti, Quartararo gli è dietro e lo supera subito nelle prime curve. Partito malissimo Morbidelli

Partito il giro di formazione, poi sarà bagarre!

Quando siamo oramai a ridosso della partenza ecco la griglia di partenza della MotoGP

1 Marc MARQUEZ 1’45.763

2 Franco MORBIDELLI 1’45.895

3 Fabio QUARTARARO 1’45.944

4 Maverick VINALES 1’46.090

5 Cal CRUTCHLOW 1’46.189

6 Jack MILLER 1’46.410

7 Andrea DOVIZIOSO 1’46.410

8 Danilo PETRUCCI 1’46.427

9 Aleix ESPARGARO’ 1’46.558

10 Valentino ROSSI 1’46.558

11 Alex RINS 1’46.600

12 Joan MIR 1’46.616

13 Takaaki NAKAGAMI 1’46.998

14 Francesco BAGNAIA 1’47.594

15 Pol ESPARGARO’ 1’47.654

16 Miguel OLIVEIRA 1’47.894

17 Mika KALLIO 1’47.979

18 Karel ABRAHAM 1’48.121

19 Jorge LORENZO 1’48.492

20 Hafizh SYAHRIN 1’48.522

21 Sylvain GUINTOLI 1’49.186 50

22 Andrea IANNONE 1’49.243

23 Tito RABAT 1’47.158

Italia che ha già 2 vittorie visto che prima di Marini, Dalla Porta ha trionfato in Moto3: il pilota del Leopard Racing centra il secondo successo stagionale nel momento più importante: Canet cade e ora ha 47 punti di vantaggio a 3 gare dal termine. Sul podio salgono anche Arenas e Vietti.

La bella notizia di prima mattina, praticamente all’alba arriva dalla Moto2: Luca Marini concede il bis. Seconda vittoria consecutiva per il pilota dello Sky Racing Team VR46, che piega nel finale uno scatenato Luthi, che torna a -36 da Marquez. Primo podio per Martin, bravo a beffare Baldassarri nel finale.

Non piove, pista asciutta a Motegi, per ora scongiurato il pericolo pioggia

Amici di Virgilio Sport buongiorno e buona domenica per questa ennesima ma piacevole levataccia per gli appassionati dei motori. Benvenuti alla diretta live del Gran Premio del Giappone di MotoGP, quartultima tappa del Motomondiale.

Sul tracciato di Motegi Marc Marquez non sembra affatto sazio del titolo Mondiale già conquistato anche quest’anno. Il pilota spagnolo ha firmato l’ennesima pole position della sua stagione, la 90° in carriera. Con lui in prima fila ci saranno le due Yamaha Petronas di un super Franco Morbidelli e di Fabio Quartararo. In seconda fila partiranno Vinales con la prima Yamaha ufficiale, Crutchlow con la Honda LCR e Miller con la Ducati Pramac. Solo terza fila invece per le Ducati ufficiale di Dovizioso 7° e Petrucci 8°, insieme ad Aleix Espargaro 9° con l’Aprilia. Ancora nelle retrovie Valentino Rossi che partirà solamente 10°. Per il resto 14° Bagnaia, 19° un sempre più sconsolato Lorenzo e 22° un anonimo Iannone.

La situazione in classifica Motogp

Il mondiale MotoGP 2019 è già archiviato con la vittoria finale di Marc Marquez. Lo spagnolo della Repsol Honda ha surclassato tutti e con 325 punti si è laureato campione del mondo per la sesta volta nella classe regina. Il campione iberico vince quasi ininterrottamente dal 2013, con la sola eccezione dell’anno 2015. Alla sua prestigiosa bacheca vanno aggiunti anche i titoli conquistati nel 2010 nella classe 125 e nel 2012 nella Moto2. Secondo il nostro Andrea Dovizioso che nulla ha potuto di fronte allo strapotere dello spagnolo. Per il romagnolo comunque un bottino di 215 punti e la possibilità di cogliere qualche bel successo in questo finale di stagione. Sarà battaglia per il terzo posto finale tra lo spagnolo Rins che per ora ha 167 punti, l’altro spagnolo Vinales con 163, il nostro Danilo Petrucci con 162 punti e chissà forse pure Valentino Rossi che di punti ne ha accumulati 145. La classifica completa della Motogp 2019

VIRGILIO SPORT | 20-10-2019 07:00