MotoGP, Iannone si difende dalle accuse. Silenzio di Belen

Quanto accaduto ad Andrea Iannone ha comportato una inevitabile, tagliente e approfondita analisi di come e perché un pilota possa risultare positivo a sostanze proibite. Un sospetto e relative accuse che lacerano anche i più resistenti. Su cui l’ex Belen Rodriguez non si è pronunciata.

La notizia in sé si è rivelata sconcertante, visto e considerato la linea adottata dal pilota dell’Aprilia sul versante della preparazione atletica e dell’alimentazione, di cui ha dato parziale testimonianza sui social e dell’immagine costruita dal professionista. La sua difesa, affidata a un comunicato pubblicato su Instagram, ha annunciato di fatto una battaglia che vuole allontanare nonostante la posizione assunta dalla Federazione alcun sospetto sulla sua persona e sulla sua professionalità. Già per il 7 gennaio prossimi sono attesi i risultati delle controanalisi, come annunciato dal suo legale, Antonio De Rensis, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Immediato il sostegno da parte delle persone a lui più vicine, come la compagna Giulia De Lellis, che ha espresso la sua solidarietà e ha ribadito il sostegno al suo fidanzato. Non ha lanciato alcun messaggio, invece, la ex di Iannone, la showgirl argentina, Belen Rodriguez.

Quella della conduttrice di Tu si que vales ha il sapore di una scelta assai più voluta di quanto prevedibile.

Nonostante i post social, le stories e le interviste ufficiali non siano mancate dall’esplosione del caso Iannone ad oggi, la Rodriguez ha deciso di non esprimersi per non turbare forse gli equilibri.

Ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, Belen si è soffermata sugli aspetti nascosti della sua vita ribadendo di quanto la sorprenda il calore del pubblico italiano. “Sono tanti considerando che non sono un successo mondiale! – ha svelato a Fazio -. Sono famosa solo in Italia e un po’ nel mio Paese”.

La Rodriguez ha poi trovato modo per offrire un’immagine di sé molto distante da quella usuale: “Le immagini che pubblico sono un fermo immagine – ha detto -, se io vi invitassi a casa mia scoprireste che sono più comica di come mi racconto. La verità è che sono prigioniera del mio personaggio e continuo a fare la fenomena”.

Una dedica particolare, poi, è stata quella che l’argentina ha fatto a Maria De Filippi, che l’ha lanciata in un ruolo inedito rispetto ai precedenti. “Mi ha insegnato – ha dichiarato – a valutare le persone, per capire dove vogliono andare a parare. Maria De Filippi è un’osservatrice pazzesca”. Non una parola su Andrea e quanto accaduto.

VIRGILIO SPORT | 23-12-2019 11:52