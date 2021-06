MotoGP, il GP d'Olanda in Diretta Live

Tutto pronto per la quinta gara di MotoGP del Mondiale 2021, siamo ad Assen, in Olanda nel circuito TT Circuit Assen con Maverick Vinales in sella alla Yamaha del team ufficiale Monster Energy in pole position.13:43

PRE GARA

Si corre ad Assen, l’Università delle due ruote, pista da sempre favorevole alle moto giapponesi. Le qualifiche ne sono stata la conferma, e a gioirne sono state soprattutto le Yamaha: purtroppo per Rossi (che scatterà dal 12° posto), ad andare davvero forte sono state quelle ufficiali del leader del mondiale Quartararo, secondo tempo, e, sorpresa delle sorprese, di Vinales. Lo spagnolo, che solo sette giorni fa al Sachsenring chiudeva ultimo in gara, qui ha “spaccato” tutti i cronometri conquistando una pole da urlo: 1’31”814.

Se lui e il compagno di team sono stati gli unici a scendere sotto il muro dell’1’32”, in prima fila con loro scatterà un ottimo Pecco Bagnaia, anche lui a caccia di riscatto (e punti pesanti) dopo alcune gare sotto tono, condizionate proprio da qualifiche non brillanti. In seconda fila troviamo la prima delle Honda, quella di Nakagami, la Ducati di Zarco e la KTM di Oliveira, tre piloti in grande forma che in gara vorranno sicuramente dire la loro.

Quanto agli altri big, Valentino come detto scatterà dalla quarta fila, ma è parso comunque ottimista per la gara: “Mi sento bene sulla moto – ha derto il Dottore dopo le qualifiche – la gomma dura funziona, ma per la gara chissà come andrà. A parte Vinales e Quartararo, tutti i tempi sono ravvicinati”. Ventesimo tempo, invece, per Marc Marquez, condizionato ancora dall’ennesima caduta, un brutto highside che fortunatamente non ha avuto conseguenze: “Dobbiamo lavorare sull’elettronica, bisogna capire perché ci siano tanti highside, non ero neanche al limite e cadute come questa portano via le tue sicurezze – da commentato lo spagnolo – Non ho avuto conseguenze ma sono preoccupato perché dobbiamo trovare una soluzione già nell’immediato futuro, perché in questo modo è difficile correre al limite”.

La griglia di partenza del GP d’Olanda e i tempi delle qualifiche:

PRIMA FILA

1. Vinales (Spa-Yamaha) 1’31”814

2. Quartararo (Fra-Yamaha) 1’31’885

3. Bagnaia (Ita-Ducati) 1’32”116

SECONDA FILA

4. Nakagami (Giap-Honda) 1’32”314

5. Zarco (Fra-Ducati) 1’32”394

6. Oliveira (Por-KTM) 1’32”450

TERZA FILA

7. Rins (Spa-Suzuki) 1’32”597

8. Miller (Aus-Ducati) 1’32”609

9. A.Espargaro (Spa-Aprilia) 1’32”666

QUARTA FILA

10. Mir (Spa-Suzuki) 1’32”748

11. P.Espargaro (Spa-Honda) 1’32”830

12. Rossi (Ita-Yamaha) 1’32”919

QUINTA FILA

13. Lecuona (Spa-KTM) 1’32”724 *Q1

14. Martin (Spa-Ducati) 1’32”850

15. Savadori (Ita-Aprilia) 1’33”258

SESTA FILA

16. A.Marquez (Spa-Honda) 1’33”288

17. Marini (Ita-Ducati) 1’33”321

18. Petrucci (Ita-KTM) 1’33”378

SETTIMA FILA

19. Bastianini (Ita-Ducati) 1’33”404

20. M.Marquez (Spa-Honda) 1’33”477

21. Binder (S.Af-KTM) 1’33”597

OTTAVA FILA

22. Gerloff (Usa-Yamaha) 1’33”739

