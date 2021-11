MotoGP, il retroscena di Stoner su Valentino Rossi scatena il web

21-11-2021 12:37

Nel corso della sua lunga e straordinaria carriera, Valentino Rossi ha dovuto affrontare diversi avversari ostici: da Biaggi a Gibernau, da Lorenzo a Marc Marquez. Resta indimenticabile però anche la rivalità del Dottore con Casey Stoner. Il pilota australiano si è laureato due volte campione del mondo in MotoGP, nel 2007 con la Ducati e nel 2011 con la Honda.

MotoGP, le parole di Stoner su Valentino Rossi

A una settimana dall’addio di Valentino Rossi, Casey Stoner su Dazn ha rilasciato delle dichiarazioni importanti. Nel documentario RiVale, trasmesso integralmente oggi, il pilota australiano ha svelato un retroscena con protagonista il nove volte campione del mondo: “Ho cercato di essere compagno di squadra di Valentino per ben due volte. Eppure qualcuno in Yamaha me lo ha impedito… Probabilmente si sa a chi mi riferisco. Mi sarebbe piaciuto tantissimo avere la stessa moto di un pilota come Rossi per poter imparare da lui”.

MotoGP, il retroscena Stoner-Yamaha

Stoner nel 2005, come ha raccontato anche nella sua autobiografia, trovò un accordo con la Yamaha ma poi non si fece più nulla. Nello stesso periodo, il futuro di Rossi fu incerto più che mai. Il Dottore stava pensando alla F1 e la casa giapponese si stava guardando intorno. Alla fine arrivò Lorenzo (scelta poco gradita dal campione di Tavullia), l’australiano firmò così con la Honda.

Rossi-Stoner, il web si scatena

Una confidenza che sa tanto di frecciata quella di Stoner su Rossi. Dopo queste dichiarazioni, il web si è scatenato, cercando di capire anche chi fosse questa figura misteriosa che ha impedito il passaggio dell’australiano alla Yamaha. Inutile dire che in tanti hanno visto un attacco al Dottore, molti fan del nove volte campione del mondo hanno storto il naso.

