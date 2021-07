MotoGP, il team Petronas tenta Jonathan Rea

l mercato della MotoGP è in fermento dopo la decisone di Maverick Vinales e della Yamaha di separarsi a fine stagione. E ora subentra anche la “pista Superbike”. Tra i nomi che il team giapponese sta valutando per la line-up del 2022, infatti, c’è anche quello di Johnatan Rea, sei volte campione del mondo della SBK. Il britannico sarebbe pronto ad accettare una nuova sfida in sella a una Petronas nella classe regina. Se così fosse, Franco Morbidelli passerebbe in prima squadra al fianco di Fabio Quartararo, mentre nel team satellite arriverebbe anche un giovane per mantenere in parte quella linea verde voluta dal team principal Razlan Razali. Rea, invece, sarebbe la parte del box destinata a portare esperienza in pista, ma in questo senso Yamaha sta tenendo aperte altre ipotesi: Andrea Dovizioso e, come soluzione meno probabile, Dani Pedrosa.

Un nome illustre e totalmente a sorpresa si aggiunge al lungo elenco di potenziali nuovi piloti Yahama per la stagione 2022 della MotoGP.

I rumors sul mercato piloti dopo l’annuncio ufficiale della separazione a fine stagione tra la scuderia di Iwata e Maverick Viñales infatti si susseguono, ma l’ipotesi più accreditata porta alla promozione di Franco Morbidelli dal team Petronas.

Più difficile è capire il nome del prescelto per prendere il posto dell’italo-brasiliano nella scuderia satellite.

Oltre a Andrea Dovizioso e Dani Pedrosa sta iniziando a circolare il nome di Jonathan Rea. Il dominatore delle sei stagioni del MondialeSuperbike potrebbe dire addio alla Kawasaki per tentare il grande salto in MotoGP proprio con il team Petronas e formare magari una coppia clamorosa con Toprak Razgatlıoglu, suo attuale grande rivale in SBK, ma soprattutto talento del quale la Yamaha non vuole perdere il controllo.

Il team principal Razlan Razali, in vista del probabile addio di Valentino Rossi, vorrebbe formare una coppia eterogenea per il Mondiale 2022, con un pilota giovane, che sarebbe proprio Razgatlıoglu, classe ’96, e uno più esperto, appunto Rea.

OMNISPORT | 07-07-2021 12:02